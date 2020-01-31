朱晨麗內地工作 何廣沛代報平安：還健在

【明報專訊】何廣沛、江嘉敏及于淼等昨日於電視城為劇集《大醬園》宣傳，兩名被傳不和的女主角朱晨麗和龔嘉欣繼續雙雙缺席。

由於武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，江嘉敏新年也未有往男友家拜年，就連自己屋企拜年也沒回去。問她早前不是已花了3000元買口罩，也不夠用？江嘉敏透露已分了一半數量給雙親，所以數量其實不算多。問何廣沛可有幫緋聞女友朱晨麗掃口罩，他笑言：「掃風呀？我都想找江嘉敏幫手。」

江嘉敏唔想拍接吻戲

何廣沛透露朱晨麗現身處內地工作，故未有出席宣傳。談到內地確診武漢肺炎人數不斷上升，可有關心對方？何廣沛說：「她一切安好，我找她都有回覆，還健在！（對方回港後，要隔離14日才能見面？）咁咪有排都見不到囉？哎呀！來不到宣傳很大鑊，不過，我也不知她何時回來。」

他和江嘉敏都希望彼此不要病，皆因二人最近正忙於為新劇《食腦喪B》開工，稍後更會有接吻戲，江嘉敏笑言不想病菌交叉感染，或使橫手叫助導延期拍，何廣沛笑說：「有病菌一定要透過Kiss先傳染到咩？咁我搵個替身囉！」

于淼母延期回鄉

于淼受訪時不停索鼻水，她坦言都擔心感冒，故穿多了衣服。她表示媽媽在過年前由海南來港度歲，由於現時內地疫情嚴重，所以叫對方2月中才回去，她說：「媽媽現在每日留在家看新聞，留意着疫情發展。我有叫她盡量不要出街，出街就戴口罩，還要酒精消毒 。」

記者：陳釗