春季日劇續集混戰 《金裝律師2》惡鬥《半澤直樹2》

萬眾期待的《半澤正樹》第2季將於4月播出，及川光博（左）和堺雅人（右）原班人馬演出。

【明報專訊】日劇《東京愛的故事》男星織田裕二前年跟舊拍檔鈴木保奈美再度合作《金裝律師》，帶挈全劇平均收視率達10.8%。電視台昨日宣布開拍續集，定於4月首播。巧合的是，春季日劇除了《金裝律師2》外，還有《半澤直樹2》、《超級特派員2》，以及傳聞中的《BG～貼身保鑣》亦會開拍第2季。據報這場續集混戰，竟然跟東京奧運有關。

改編自同名美劇的《金裝律師》第2季，落實今年4月、即春季日劇檔期播出，成為織田裕二的演藝生涯中，首部劇集以系列形式面世。另外，這部富士電視台「月9」劇（逢同一晚9時播放）暫定播放至7月，雖然集數未定，但至少有14集，有望打破「月9」劇最長13集的紀錄。

木村新劇或參戰

《金裝律師》講述織田裕二對擁有超強記憶力的中島裕翔非常欣賞，於是聘請他做律師助手，續集以中島到美國進修後，某日獲織田急召回巢，負責一宗知識產權案，而織田則要處理無人駕駛飛機的案件。織田對於《金裝律師》開拍續集表示高興，希望觀眾可以看到角色成長。

《金裝律師》首季口碑不俗，已傳開拍第2季，如今終於落實，劇迷當然興奮。事實上，春季日劇有不少續集推出，包括堺雅人主演TBS電視台日劇《半澤直樹2》、篠原涼子主演NTV日劇《超級特派員2》，兩劇分別相隔7年及13年再度亮相，令人期待。

除了上述3部續集外，日本「萬人迷」木村拓哉在2018年主演朝日電視台劇集《BG～貼身保鑣》，也有望於4月推出第2季。有日媒引述電視台相關人士稱，《BG～貼身保鑣》預計2月底開鏡，現正展開籌備工作，只欠官方公布而已。

為避東奧提早出爐

東京奧運將於7月舉行，日本國民聚焦賽事直播，電視劇收視勢必受到影響，因此各大電視台改變策略，紛紛把重頭劇提早在春季檔期推出。

另有報道指，東奧舉行在即，部分熱門拍攝場景，將不獲外借作拍攝用途，而且距離東奧揭幕日期愈近，類似情况愈見嚴重，令到夏季日劇的拍攝進度，難免受到影響。

文：蘇珮欣