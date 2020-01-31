【開箱】耆英當自強 73歲史泰龍再演超級英雄 64歲米路吉遜拍《轟天炮5》

現年73歲的史泰龍，有傳為拍新片《Samaritan》露出本來面目，一頭白髮白鬚很顯老。

【明報專訊】面對全球人口老化問題，荷李活豈能置身事外？拍過5集《第一滴血》、8部《洛奇》的大隻佬史泰龍（Sylvester Stallone），將以73歲「高齡」主演新片《Samaritan》，再次扮演超級英雄；另一方面，跟他同齡的黑人男星丹尼高化（Danny Glover），相隔22年再跟舊拍檔米路吉遜（Mel Gibson）合演《轟天炮》第5集，親身示範人老心不老，耆英當自強。

白髮白鬚感覺蒼老

史泰龍上周透過社交媒體宣布，由《大君主之役》新銳導演朱里斯艾華利（Julius Avery）執導的科幻新片《Samaritan》正式開鏡，故事講述一名少年發現失蹤多時的超級英雄重現人間，估計龍哥是繼《銀河守護隊2》後，再次扮演同類角色。

前日龍哥自拍短片，赫然見到滿頭白髮和斑白鬍鬚，貌似老了10歲，並高呼洛奇金句：「朋友們，繼續出拳！」有網民猜測這個蒼老造型，正是跟新片有關；亦有人戲謔龍哥外表，跟比他年輕一歲的《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）愈來愈似，彷彿兩兄弟。

原班人馬答應歸隊

另一方面，據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，《阿拉丁》美籍華裔監製林暐（Dan Lin）在訪問中承認，現正籌拍經典警匪片《轟天炮》第5集，台前幕後原班人馬包括導演Richard Donner、主角米路吉遜及丹尼高化都已答應歸隊，目前只欠劇本，所以開拍無期。值得一提的是，林暐同時亦是電視劇版《轟天炮》的製作人，可見他對這齣作品的情意結甚為深厚。

還記得《轟天炮》第1集早在1987年開畫，當時米路吉遜只有31歲，已憑《霹靂神探怒掃飛車黨》及《開路先鋒》等動作片爆紅，正值演藝事業高峰，挾此強勢接拍《轟天炮》系列，一連4集全球累積票房高達9.5億美元（約74.1億港元），奠定荷李活男神地位。

《轟天炮》最後一擊

事實上，《轟天炮》故事並無新意，只是沿用荷李活odd couple方程式，米路吉遜扮演衝動火爆警察，跟性格相反的拍檔丹尼高化攜手破案，過程驚險百出，但總能化險為夷。1998年上映《轟天炮4》，更請來李連杰扮演奸角，跟米路吉遜打到血肉橫飛。

問題是，相隔22年後才開拍《轟天炮5》，現年64歲的米路吉遜跟73歲丹尼高化還要扮演動作片英雄嗎？林暐強調這是最後一集《轟天炮》，藉此為經典系列畫上圓滿句號，並非無因。