疫情蔓延 亞視如期團拜 林文龍罩不離口宣布重整架構

【明報專訊】武漢肺炎肆虐，全城戒備，港台、商台及新城電台都取消團拜活動。亞視昨日年初七人日如期於大埔亞視總台舉行新春團拜，亞視副總裁林文龍與亞視控股執行董事兼聯席主席鄧俊杰聯同一班亞姐及員工出席，眾人均戴上口罩，鄧俊杰在台上致辭時除下口罩，林文龍則堅持罩不離口。亞視控股非執行董事兼聯席主席賴彩雲因疫情嚴峻未能由大馬來港，但拍短片表示在大馬撲到20萬個口罩，希望下星期運抵香港，解港人燃眉之急，並會捐1000萬港元給武漢抗疫。

鄧俊杰希望亞視在林文龍帶領下重振輝煌。林文龍說：「最緊要大家身體健康，疫情嚴峻，感謝台前幕後員工出席，傳媒都大膽、勇敢來參與。展望今年台前幕後不分你我、不分上下，團結一致，令大家對亞視另眼相看。困難一定能夠衝破，有一日可以除下口罩，輕鬆自在呼吸每一口空氣。」大合照後，林文龍以副總裁身分派利市給員工，他透露準備6位數字利市。

叫員工不用擔心被裁

林文龍之後受訪也戴着口罩，他稱在疫情影響下，社會一片愁雲慘霧，藉新春團拜，希望為大家帶來生氣，他說：「希望為亞視帶來新氣象，新舊同事齊心做出好成績，對行業有衝勁、有熱誠。」他宣布團拜後亞視進入新階段，會重新規劃架構，裝修寫字樓，因此會閉關5個月，直至6月28日才重新運作。他說：「到時整間公司會以煥然一新的形象示人，當天會公布亞視未來新計劃。」他未透露裝修費，稱裝修期間並非不用工作，「我會在家中工作，在外面和員工開會。同時物色有幹勁的同業，任何人才都會吸納」。重組架構是否意味着炒人？他認為視乎工作能力和工種，配合到公司需要是不會被解僱的，「對自己有信心，不用擔心」。

讚郭可盈一早買定口罩

林文龍坦言疫情持續擴散，其工作也受影響，「今年過年氣氛不同，但大家齊心團結，做好衞生防禦措施，任何困難都可以衝破」。他表示日前與家人食團年飯後，就取消所有拜年約會，足不出戶，正好趁機思考亞視未來運作和架構如何處理。他透露昨晨在花園曬兩小時太陽，一邊思考方向，人都精神些。談到市面搶口罩，他讚太太郭可盈在疫情未嚴重時已入貨， 現階段不用為口罩擔心，希望疫情快點有解決方法，像亞視一樣耳目一新，除下口罩，吸一口新鮮空氣，祝願香港早日康復。提到賴彩雲在大馬寄出的20萬個口罩，是否優先派給亞視員工？他說：「亞視員工也是香港人。」

梁雪瑤德國掃100盒口罩

亞姐梁雪瑤與羅思雅受訪時除下口罩。梁雪瑤透露剛從德國旅行返港，在當地買了100盒口罩送給親友。有親戚住湖南，會寄給他們。她稱德國也出現搶購口罩，她行了多間藥房才買到那麼多。她覺得這個時勢要注意衞生，找贖回來的錢都會噴消毒藥水。羅思雅自備大量消毒酒精紙，觸摸完一些東西即抹手。口罩方面，家人在疫情未嚴重時已買了一些，暫時夠用，也有叫朋友到日本旅行時代購。她們承認工作受疫情影響，希望疫情逐漸消退，工作回復正常，亦希望公司重整架構後，可以一起拍劇。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵