日本旅行跌傷留醫 滕麗名感謝老公奔波照顧

【明報專訊】滕麗名剛於1月20日度過44歲生日，原來她當日身在日本的醫院休養中。滕麗名昨日在社交網上載早前在日本跌傷躺在病牀、坐輪椅及《愛‧回家之開心速遞》同事慰問她的照片，她感謝老公朱建崑為照顧她奔波港日兩邊飛，令她心痛又心甜。

滕麗名去年12月28日到日本旅行時，因落樓梯不慎跌倒斷骨，要在當地醫院留醫兩個多星期接受治療。她昨日在社交網說：「感恩，12月28日一個意外，在日本住了兩個多星期醫院，再休養至前兩天，終於可拆線康復返港。這一個月，我對人生價值觀有了新的體會，老公為了照顧我這個論盡病人，要港日兩邊走，見到他超認真、極緊張、喪溫柔的一張臉，我心痛但又心甜。」

滕麗名特別多謝《開心速遞》好同事的關心，「也感謝熊家人的支持，阿叔（單立文）隔天追魂問候，金城安（周嘉洛）每隔幾天給我的big big kiss，最強朋友龍璟風Andrew Chan，越洋寄來kill time物資，大小姐（林淑敏）越洋的生日禮物，多謝台前幕後工作人員，編劇組、監製祥仔，特別多謝珍姐（曾勵珍）嘅關懷，辛苦你們為我的安排調動（唔一定係攞獎先多謝呢班人㗎）。」她說有愛，大難不死必有後福。

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