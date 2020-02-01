2229市民爭奪19旁聽席 澤尻英龍華認罪：沒資格當演員

超過2000名市民在開庭前4小時，已在法院附近的公園排隊等候抽籤，爭奪19個旁聽席位。

【明報專訊】日劇《一公升的眼淚》33歲女星澤尻英龍華，去年11月因藏毒被捕後，自爆有多年「毒齡」，事件震撼藝能界。此案昨日在東京開審，吸引2229名市民排隊申請旁聽。澤尻在庭上承認有關罪行，自稱沒有資格再當演員。不過，外界質疑此言失實，原因是她獲在事務所支持，預料最快今年底復出。

去年11月16日，澤尻英龍華因藏毒被捕，她承認吸毒多年，但辯稱警方在其寓所搜獲的毒品，則屬於其男友，最終仍被控藏毒及吸毒罪。去年12月6日獲准保釋後，澤尻一直留在醫院戒毒。所屬事務所日前發表聲明，指她在專家協助下努力戒毒，並再次就事件致歉。

旁聽市民超額百倍

澤尻涉毒案昨日開審，下午1時半從醫院登車出發，20分鐘後抵達法院，大批傳媒早在法院門外守候，可惜她未有亮相。澤尻被捕前人氣高企，日本各界均關注案件，因此昨日有2229名市民到場，排隊申請19個旁聽席，超額達117倍。不過，跟2009年酒井法子涉毒案的旁聽席超額申請330倍，仍有一段距離。

案件昨日下午3時開審，澤尻穿上黑色西裝上庭，承認所犯罪行，自稱無業的她，表示19歲開始吸毒，自以為能夠控制毒癮，結果當然不能，又謂受到壞朋友影響。律師問她將來會否重返演藝界？她表示沒有資格再當演員，亦沒打算重返演藝圈。

道歉似為復出鋪路

由於澤尻認罪，案件昨日已經審理完畢，檢方求刑1年6個月，法官表示下月6日宣判。澤尻一方昨日安排醫生作供，指她對毒品沒有很大依賴性，加上是初犯，有法律界專家預期，她或被判緩刑3年。

另有日媒報道，澤尻雖然聲稱無意重返演藝界，事實卻非如此，有傳她早前親自向NHK電視台大河日劇《麒麟來了》的相關人士謝罪，似為復出鋪路。事實上，澤尻涉案後未被事務所「炒魷」，反而全力支持她，做法相當罕見，難怪有傳她最快在今年底復出。

文：蘇珮欣