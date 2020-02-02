無綫新劇《踩過界II》冧廠 王浩信張曦雯蔡思貝集體病倒

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續擴散，人人自危。無綫日前已加強防疫措施，在電視城設「關卡」，入城前要測體溫，發燒者會被勸喻回家休息。新劇《踩過界II》昨午原本拍攝廠景，但4名主要演員王浩信、蔡思貝、張振朗及簡淑兒齊齊病倒「冧廠」，另一女主角張曦雯亦不適取消今日外景。5名演員一齊病惹憂慮，監製林志華表示演員們連日開工，可能拍外景時遇大風及落雨天氣而病倒，目前先讓他們休息，調理好身體。製作部助理總監（戲劇製作）徐正康稱公司有做足防禦措施，工作人員在廠要戴口罩。至於錄影廠是否要消毒？他說正了解中。

無綫新劇《踩過界II》去年12月底開拍，昨午2時許原本在電視城13廠拍攝，但臨時接到通知，4名演員王浩信、蔡思貝、張振朗及簡淑兒都病倒，劇組宣布收工。據知張曦雯亦因身體不適，今日的外景亦取消。

監製稱演員着涼捱病

《踩過界II》監製林志華回覆《明報》表示了解過，王浩信連續開工多日拍主景，喉嚨不舒服。蔡思貝、張振朗及簡淑兒前日在山頂拍外景，可能大風着涼，接着又拍廠景至昨晨6時。蔡思貝之前還與張曦雯在大會堂拍外景，大風加上天氣時冷時熱兼落雨，因此不舒服。他說身體最重要，會盡量安排他們休息，對拍攝進度沒有太大影響。

研究廠房是否需消毒

無綫製作部助理總監（戲劇製作）徐正康被問《踩過界II》錄影廠會否安排大消毒？是否有防疫措施指引？他表示公司有做足防禦措施，至於《踩過界II》的廠房是否需要特別消毒正在了解中，待周一再研究並作安排。徐正康稱所有人入電視城皆要測體溫，同事若沒有特殊需要可以在家工作，除了演員外，所有在錄影廠的工作人員皆要戴口罩。對於《踩過界II》數名藝員同時間「冧廠」，有指休息不足容易病倒。他稱明白藝人需要充足時間休息，已經提醒各組監製，要視乎情形彈性安排藝人休息。

張曦雯患感冒 簡淑兒無大礙

張曦雯日前在社交網上載拍外景時，在暖爐邊取暖照片。她昨日表示前幾日拍落雨戲，有些感冒，昨日在家休息。簡淑兒前日在社交網上載在山上拍攝的照片，她回應表示有少少不舒服，但沒有大礙。

阮政峰呻演員不可戴口罩

在《愛．回家之開心速遞》演「池子孝」的阮政峰，昨日首日拍攝《踩過界II》演被告角色，但回電視城途中接到有同事不適要延期。他說：「對我無影響，原本都要回來為處境劇開工。其實我試過幾次首日為新劇開工要改期。」他透露在新劇與王浩信、張振朗較多對手戲。可擔心劇中演員？他說：「不單止演員，我擔心成個香港，亦比較擔心演員的家人，因為演員一定不可以戴口罩，某程度上每次開工都是一種賭博，如中招回家很容易傳染給家人，希望大家都做好自己責任，載好口罩、清潔好及帶定衫換，不要令家人和愛的人受到傷害。」

記者：林祖傑