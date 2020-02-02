譚小環茶餐廳試業排長龍 食客要出示身分證量體溫

【明報專訊】譚小環與老公蔡強榮在九龍灣開設茶餐廳「大渣哥茶記」，昨日年初八試業。開張前他們在社交平台事先張揚，新店會於早上7時營業，並就武漢肺炎疫情實行預防措施，只接待香港人，進店前除紅外線感應器探熱外，亦必須出示香港身分證。昨日除吸引大批食客排隊外，王宗堯、立法會議員陳淑莊及譚文豪等亦現身支持。

食客無怨言：幾好味

昨日11時許，餐廳門外有大約60至70人排隊，午飯時間增至逾百人，大部分人都戴上口罩。其中兩名食客冒寒排隊等位，等候約半小時也沒怨言，對於入座前需要量度體溫及出示身分證的安排，他們稱沒問題。另一名女士則只花15分鐘排隊，稱食物質素不差，覺得量體溫和查證安排是為食客安全着想，「環境幾舒服，食物都幾好味。沒有留意此店是否被標籤為『黃店』，現在沒有藍黃之分，做法是為大家食得安心、放心」。

王宗堯現身撐場

譚小環與老公蔡強榮在舖內落手落腳忙個不停，後者與員工向排隊食客派水，頻說不好意思要大家等，會盡快安排。對於有食客早於凌晨1時半便排隊，蔡強榮稱感謝支持，笑言首批食客幫襯仍要付款。譚小環稱試業數小時，暫時未統計營業額和食客人數，稱好多事仍未準備好，做得未夠好，盼大家見諒，感激大家沒怨言等候。約下午4時，蔡強榮在facebook上載與王宗堯等合照，眾人戴上口罩，還有一張王宗堯單人照，有網民留言讚王宗堯靚仔，說他是「漆黑中的螢火蟲」。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com