盼鼠年演到舞台劇 佘詩曼滿屋年花求人緣

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）自前年演出內地劇集《延禧攻略》後人氣爆升，工作忙個不停。鼠年新春難得放假，她除歎番夠本外，還買花佈置家居，看到滿屋鮮花，給她溫暖及幸福感覺。阿佘盼鼠年加強桃花運，笑言桃花代表人緣，希望吸到好劇本緣，2020年可以接到好電影或舞台劇。至於愛情方面，就隨緣啦！

佘詩曼（阿佘）過年前先跟老友聚會，探望好姊妹梁靖琪和她的初生B仔，阿佘抱着B仔笑言哄小孩不容易，千方百計才博得B仔一笑。

見到鮮花就開心

阿佘大年初一做孝順女，陪媽咪一起拜年。愛美是女生的天性，她當然不會例外！每年新春，阿佘只要在港，總會化身家居新春佈置的「揸弗人」，她除了幫媽咪整蘿蔔糕外，更會親自為屋企添置年花。阿佘笑說：「我向來好喜歡花的！平日屋企所有花都是由我主理，新年就更加注重，我鍾意粉紅、紅色，感覺充滿喜慶的節日氣氛，望到滿室鮮花會有種好溫暖同幸福的感覺，總之就好開心。」

祝大家幸福平安

問她鼠年可希望加強桃花運？阿佘笑言：「桃花代表人緣嘛，個個都想要啦，希望可以吸到好的劇本緣，2020都希望接到一部好電影，或者舞台劇都得㗎，我都想試吓現場感受觀眾反應。至於愛情就隨緣啦！」阿佘今年特別買了不同的繡球花，據知繡球花的花語分別是希望、永恆、美滿及團聚，所以阿佘都憑花寄意，祝願讀者個個身體健康、幸福平安！

化妝：Katherine Lo

髮型：Seiko Sin@Hair Culture

服裝：Hellessy @ Lane Crawford

造型：Christina Hsu

記者：葉靜文