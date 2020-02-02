《狂野時速9》演唱會發布預告片 致敬保羅獲加

美籍韓裔演員姜成鎬扮演的韓哥「死而復生」，是《狂野時速9》的另一驚喜。

雲狄素和約翰辛納（圓圖）在《狂野時速9》扮演兄弟，兩人都有出席在邁阿密舉行的預告片發布會。（法新社）

【明報專訊】全球累積票房高達50億美元（約390億港元）的《狂野時速》系列，過去拍了一連8集，雖然經歷主角保羅獲加（Paul Walker）車禍身亡，又有狄維莊遜（Dwayne Johnson）跟男主角雲狄素（Vin Diesel）鬧不和，但《狂野時速9》（Fast & Furious 9）還是順利開拍；繼上周公開首條先導預告片後，前日一衆主角齊集邁阿密以演唱會形式公開長約近4分鐘的預告片段。除向保羅獲加的致敬環節外，預告片揭示新加盟的《烈火湊仔公》大隻佬約翰辛納（John Cena）跟雲狄素原是兄弟，並且勢不兩立，另外早於《狂野時速6》結局在東京街頭被車撞倒的姜成鎬，亦死而復生，回歸雲狄素的團隊，字幕亦打出「公義將臨」。

美式足球超級碗決賽將於香港時間明早在佛羅里達州邁阿密舉行，歌影星和球迷雲集當地，十分熱鬧；將於今年5月底公映的《狂野時速9》，未知是否因此也選擇在邁阿密舉行首條完整預告片的發布會，而且以演唱會形式進行，除了有份加盟《狂》片的Cardi B和Ludacris等歌手載歌載舞外，司儀Maria Menounos又逐一介紹主角出場。

現場唱《See You Again》

雖然主角保羅獲加不幸於2013年11月底車禍身亡，但身為監製及主角的雲狄素一直沒忘記這名拍了共7集《狂》片的老拍檔，在預告片發布會上，邀請饒舌歌手Wiz Khalifa和Charlie Puth唱出悼念保羅的名曲《See You Again》，現場大銀幕再放映他在《狂野時速》系列的片段，不少影迷看到眼濕濕。

《狂野時速9》由曾經執導此系列第3至6集的美籍華裔林詣彬（Justin Lin）操刀，近4分鐘的預告片段，開首是日前已曝光的先導預告內容：雲狄素跟女友米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）結婚，並誕下兒子Brian，一家三口在牧場隱居，兒子年紀雖小，但跟雲狄素同樣熱愛汽車。

與奸角聯手對付兄長

約翰辛納到底在片中飾演什麽角色，一直保持神秘，原來他飾演雲狄素弟弟，卻和上集奸角查莉絲花朗（Charlize Theron）聯手，她向約翰說：「你這輩子就追求比他快、比他聰明、比他強大，但你能殺他嗎？你準備好了我就能痛下殺手。」

其後接連有這對兄弟拔槍相對及在車頂互毆的場面。金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）亦回歸演出，並在預告片段向雲狄素說：「沒什麽比家人的愛更強大，但如果轉之為怒火，那就十分危險。」

預告片另一「驚喜」，是扮演「韓哥」的姜成鎬再現身，跟雲狄素團隊走在一起，他亦於預告片段播放後現身發布會，雲狄素在台上興奮大喊：「這才叫做家人。」姜成鎬說：「回家的感覺真好。」其實《狂野時速6》尾聲，講述「韓哥」為實現女友Gisele的遺願，所以搬到東京，卻因為一些恩怨與朋友被大群人追逐，一輛銀色Benz忽然在十字路口衝向他，神秘車手來到奄奄一息「韓哥」面前，將十字頸鏈扔在地上。之後的第7及8集，姜成鎬都沒參與演出，不少觀衆以為這角色已玩完。未知編劇會如何扭橋？而扮演Gisele的「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）又會跟跟「韓哥」一起「死而復生」嗎？

《狂野時速9》將於今年5月22日在美國公映，該系列首集於2001年上映，預計2021年上映的第10集將會是整個系列的完結篇。