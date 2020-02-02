《開箱》《刑警與檢察官》講警檢矛盾 出軌東出昌大扮癡情男

【明報專訊】日本朝日電視台今季推出由《信用欺詐師》東出昌大與《安堂機械人》桐谷健太合演的新劇《刑警與檢察官～所轄與地檢的24小時～》，講述扮演刑警的桐谷健太與檢察官的東出昌大，合作將罪犯定罪的故事。該劇1月中首播，錄得12%高收視，可惜未播第2集已爆出男主角東出昌大出軌，與《謝謝款待》妻子杏鬧分居，形象直插谷底，第2集收視急跌至9.7%，上周四（30日）播出第3集，收視卻反彈至10.3%，可見劇集質素不錯，有觀衆支持。

微妙的三角關係

《刑警與檢察官》首集講述原本任職派出所警員的桐谷健太，因勇擒持刀鬧事的醉漢而獲上級表揚，他趁機申請調往一直嚮往的刑事偵緝部，並由大阪搬到橫濱，與任職檢察官助手的妹妹比嘉愛未同住。桐谷健太首日報到，即偵破連環家居爆竊案，碰巧疑犯正是他任職巡警前當教師時的學生。犯人被移交檢方後，年輕檢察官東出昌大發現疑犯可能涉及一年前老人在家中被賊人闖入後死亡的案件。桐谷健太得悉後與東出昌大理論，並深信犯人不可能犯下殺人罪，且認定東出昌大為求博上位才强加罪名給疑犯。同時桐谷健太發現胞妹比嘉愛未是東出昌大的助手及追求對象，3人形成微妙的「三角關係」。

案件不一主旨類同

《刑警與檢察官》每集案件都不一樣，但劇情幾乎是同一方式，過程皆是警察逮捕犯人送檢後，檢方要求警方再調查及蒐證，最終經過深入調查後，查出真相，繼而給予犯人適當控罪。劇集主旨非常清晰，點出檢察官是法律專家，要有實質證據才能將犯人定罪；負責查案、蒐證的刑警卻多靠直覺行事，未必能提供可靠證據。加上犯人面對檢察官的審問，口供隨時有出入，令執法與檢控雙方出現爭拗。劇中透過東出昌大道出，警方100個送檢的案件中，僅三成能落實起訴，而起訴的案件中近九成被定罪，可見兩者的分歧。

此外，劇集還帶出日本刑警比檢察官低一等的現象，令到憧憬刑警工作的桐谷健太無法接受事實，故不斷反抗，他雖然一腔熱血，卻跟東出昌大處處對着幹，在日本職場其實比較少見，雖然近年社會情况略有改善，但日本職場下級對上司唯命是從，依然是主流，這種反社會的劇情，不少日本觀眾應該暗地讚好。

東出昌大角色討好

桐谷健太雖然不是首次做男主角，但出道至今也沒有令人印象深刻的代表作。劇中他的演技雖略顯誇張，但仍在可接受範圍，可惜外形方面明顯給東出昌大比下去。

至於近日因出軌醜聞受到各方炮轟的東出昌大，沒被電視台臨時抽起角色已屬萬幸，而且他的角色明顯比桐谷健太討好，扮演博上位的年輕檢察官，行事卻毫不草率。他化身情癡力追比嘉愛未的場面，更十分惹笑，此劇在今季中，算是有質素。