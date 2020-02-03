姜麗文宣布結婚 疫情致婚禮改期

【明報專訊】秦沛的34歲女兒姜麗文昨日驚爆與拍拖3年多的工程師男友Pakho結婚，她在社交網上載披白色頭紗，與Pakho在郊外美景情深對望的照片。她留言說：「我們結婚了！」又冧爆說：「老公，老婆很愛你！」她說原本昨天是他們舉行婚禮的日子，但因最近新型冠狀病毒肺炎疫情持續，考慮到安全及尊重家人和親友，她與Pakho決定延遲婚禮，選擇在昨天2月2日宣布喜訊，因對他們來說是很重要的開心大日子。

娛樂組

姜麗文與圈外男友Pakho愛得甜蜜，她不時在社交網曬兩人的甜蜜照放閃。去年兩人以情侶檔拍攝內地節目《女兒們的男朋友》，在鏡頭前攬惜，她曾笑指爸爸秦沛看後呷醋，但透露爸爸對Pakho非常滿意。

籌備年多 無奈延遲

姜麗文昨日在社交網曬兩張婚照，她與Pakho都穿著便服，披長長白色頭紗的她與Pakho在一片綠草前對望甜笑，又拖手前行。她寫道：「我們結婚了！其實今天本來是我們結婚的日子。不過因應最近的情况，為了各位的安全和安心，亦基於我們對家人和親友的尊重，我們決定延遲婚禮。經過一年多的籌備，要延遲婚禮絕對不是一個容易的決定，但我們會繼續提醒對方：最重要的是我們找到對方，很恩愛也很健康！所以很感恩！沒事，我們什麼時候都可以慶祝！無論如何，今天對我們來說，永遠是很重要的開心大日子！老公，老婆很愛你！Happy Almost-Wedding Day！」

外父秦沛戥女開心

圈中好友張曦雯、高海寧、王君馨等及網民都留言恭喜她。姜麗文表示與Pakho未簽紙，但昨天對他們是特別日子，已當他是老公，所以在這天宣布。秦沛對愛女覓得好伴侶感開心，讚女婿好惜女兒。