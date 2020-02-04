畢彼特嘲哈里王子脫離王室 影帝華堅斥英國奧斯卡種族歧視

瑪歌羅比代表畢彼特（圓圖）念出致謝辭，不斷以英國「脫歐」及哈里王子脫離王室開玩笑。

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的第73屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA），昨日在倫敦舉行頒獎禮，《美麗有罪》金像導演森文迪斯（Sam Mendes）新作《1917：逆戰救兵》橫掃最佳電影及導演等7個獎項，成為今屆大贏家；華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《Joker小丑》大熱稱帝，致謝時狠批賽果「太白」，有種族歧視之嫌；《從前，有個荷里活》畢彼特（Brad Pitt）雖然缺席領取最佳男配角獎，改由拍檔致謝辭，趁機嘲諷哈里王子脫離王室一事，台下的威廉王子只好尷尬陪笑。

以「一鏡到底」為賣點、創作靈感源自森文迪斯祖父參與第一次世界大戰真實事迹的《1917：逆戰救兵》，結果包辦BAFTA最佳電影、導演、英國電影及攝影等7個獎項，不單為森文迪斯帶來首個BAFTA最佳導演名銜，更是自2009年《一百萬零一夜》丹尼波爾（Danny Boyle）後，再有英國導演獲此殊榮。

大贏家《1917：逆戰救兵》奪7獎

演技獎項方面，跟早前公布金球獎得獎名單如出一轍，《Joker小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）再奪影帝影后，《從前，有個荷里活》畢彼特（Brad Pitt）與《婚姻故事》羅拉丹（Laura Dern）蟬聯最佳男女配角。

華堅馮力士致謝時，不為個人得獎而興奮忘形，反而為演藝界同行發聲：「我感到榮幸，同時亦很矛盾，因為很多演員並不能跟我們享有同等待遇。」事實上，早前已有業內人士批評BAFTA入圍名單「白化」，例如今屆20名角逐演技獎的候選者全屬白人演員，而且連續7屆沒有女性入圍最佳導演獎。華堅的言論，贏得台下熱烈掌聲回應。

另一方面，畢彼特未有親自到場領取最佳男配角獎，改由《從前，有個荷里活》拍檔瑪歌羅比（Margot Robbie）上台代領，兼讀出他的致謝辭，先以英國「脫歐」帶起話題：「唏！英國，聽說你已回復單身，歡迎加入寡佬俱樂部，祝你的離婚協議一切順利。」然後再跟哈里王子開玩笑：「畢彼特表示要替這個獎座命名為哈里，因為他要把它帶返美國。」

瑪歌羅比強調，她只是照稿讀，內容與她無關，逗得哄堂大笑，就連獲邀出席BAFTA頒獎禮的英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，都只好尷尬陪笑。事實上，英國薩塞克斯公爵伉儷哈里王子及梅根早前宣布，從高級王室人員身分引退，一家三口移居加拿大展開新生活。

《上流寄生族》奪外語片劇本兩獎

剛獲美國編劇公會頒發最佳原創劇本獎的韓片《上流寄生族》，再贏得BAFTA最佳原創劇本及外語片兩個獎項。導演奉俊昊致謝時，不忘感謝男主角宋康昊，強調如果《上》片沒有他的精湛演出，根本不會得獎。

值得一提的是，賽前獲得10項提名的Netflix原創電影《愛爾蘭人》，結果全軍覆沒，同一串流平台出品《婚姻故事》及《克勞斯：聖誕節的秘密》，前者為羅拉丹（Laura Dern）贏得最佳女配角獎，後者則奪得最佳動畫。