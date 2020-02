Shakira伙拍JLo演出超級碗 Lady Gaga大讚美麗性感

next

【明報專訊】第54屆美式足球超級碗總決賽香港時間昨日早上在邁阿密舉行,堪薩斯城酋長擊敗舊金山49人,相隔50年再次捧盃。每年超級碗總決賽都是美國最高收視直播節目,所以無論開場前的演唱會、誰領唱國歌,以及中場的12分鐘演出,一直備受關注,尤其能參與中場演出的嘉賓,更是樂壇地位的象徵。

Adam Levine歌聲悼高比拜仁

Maroon 5主音Adam Levine參與賽前演唱會,舞台轉為紫色,並響起《Memories》音樂,Adam拿起洛杉磯湖人的24號球衣說,「不用說什麽,我想大家都知道這首歌要獻給誰」,憑歌悼念上月墜機身亡的NBA名將高比拜仁(Kobe Bryant)。

接着由Demi Lovato領唱國歌,全場起立,唯獨Jay-Z和Beyonce夫婦跟女兒Blue Ivy坐着不動;有傳Jay-Z與家人以行動支持4年前帶頭在國歌奏起時單膝下跪的前舊金山49人球員卡柏尼克(Colin Kaepernick),借此喚起公衆關注美國的種族歧視及警暴問題。

JLo女兒參與演出

超級碗中場演出首次由兩名拉丁天后:Shakira和JLo(珍妮花露柏絲)領軍;現年43歲的哥倫比亞女歌手Shakira,在西班牙語系國家走紅多年,和巴塞隆拿守將碧基(Gerard Pique)育有兩子,但在舞台上活力依然,她唱出《She Wolf》、《Hips Don't Lie》等歌曲,又不斷扭腰跳舞展現腹部肌肉,更打鼓及彈結他大展音樂多方面才華。

JLo緊接出場,連場歌舞,《Jenny from the Block》、《I'm Real》等金曲輪流登場;JLo在《豔舞大盜》大跳鋼管舞,令觀衆留下深刻印象,在超級碗中場表演她照辦煮碗,而且在大批舞蹈員擁簇下做出高難度舞姿,完全不像年屆半百。JLo的11歲龍鳳胎女兒Emme,其後帶領一群小女孩獻唱《Let's Get Loud》,嘹亮歌聲和淡定台風,都遺傳了母親的演藝細胞。

Lady Gaga與新歡亮相

雖然有觀衆質疑Shakira和JLo咪嘴演出,但娛樂網站Variety的評論大讚兩人的表現,更以「JLo不需要奧斯卡,她已經贏得超級碗」為題撰文,以示她失落奧斯卡提名並不可惜,在超級碗已展現個人身價。曾演出超級碗的百變天后Lady Gaga亦在社交網大讚兩人的演出「極好」,自稱整個演出她都不停跳舞及歡笑,說Shakira和JLo美麗、性感又有才華。值得一提的是,Gaga亦在超級碗總決賽現場,而且跟新男友米高波蘭斯基(Michael Polansky)結伴離開。後者近月被發現跟Gaga出雙入對,最初身分神秘,最終被起底原來是facebook創辦人之一帕克(Sean Parker)旗下集團的CEO,掌管癌症免疫治療等部門。