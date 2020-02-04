Shakira伙拍JLo演出超級碗 Lady Gaga大讚美麗性感

【明報專訊】第54屆美式足球超級碗總決賽香港時間昨日早上在邁阿密舉行，堪薩斯城酋長擊敗舊金山49人，相隔50年再次捧盃。每年超級碗總決賽都是美國最高收視直播節目，所以無論開場前的演唱會、誰領唱國歌，以及中場的12分鐘演出，一直備受關注，尤其能參與中場演出的嘉賓，更是樂壇地位的象徵。

Adam Levine歌聲悼高比拜仁

Maroon 5主音Adam Levine參與賽前演唱會，舞台轉為紫色，並響起《Memories》音樂，Adam拿起洛杉磯湖人的24號球衣說，「不用說什麽，我想大家都知道這首歌要獻給誰」，憑歌悼念上月墜機身亡的NBA名將高比拜仁（Kobe Bryant）。

接着由Demi Lovato領唱國歌，全場起立，唯獨Jay-Z和Beyonce夫婦跟女兒Blue Ivy坐着不動；有傳Jay-Z與家人以行動支持4年前帶頭在國歌奏起時單膝下跪的前舊金山49人球員卡柏尼克（Colin Kaepernick），借此喚起公衆關注美國的種族歧視及警暴問題。

JLo女兒參與演出

超級碗中場演出首次由兩名拉丁天后：Shakira和JLo（珍妮花露柏絲）領軍；現年43歲的哥倫比亞女歌手Shakira，在西班牙語系國家走紅多年，和巴塞隆拿守將碧基（Gerard Pique）育有兩子，但在舞台上活力依然，她唱出《She Wolf》、《Hips Don't Lie》等歌曲，又不斷扭腰跳舞展現腹部肌肉，更打鼓及彈結他大展音樂多方面才華。

JLo緊接出場，連場歌舞，《Jenny from the Block》、《I'm Real》等金曲輪流登場；JLo在《豔舞大盜》大跳鋼管舞，令觀衆留下深刻印象，在超級碗中場表演她照辦煮碗，而且在大批舞蹈員擁簇下做出高難度舞姿，完全不像年屆半百。JLo的11歲龍鳳胎女兒Emme，其後帶領一群小女孩獻唱《Let's Get Loud》，嘹亮歌聲和淡定台風，都遺傳了母親的演藝細胞。

Lady Gaga與新歡亮相

雖然有觀衆質疑Shakira和JLo咪嘴演出，但娛樂網站Variety的評論大讚兩人的表現，更以「JLo不需要奧斯卡，她已經贏得超級碗」為題撰文，以示她失落奧斯卡提名並不可惜，在超級碗已展現個人身價。曾演出超級碗的百變天后Lady Gaga亦在社交網大讚兩人的演出「極好」，自稱整個演出她都不停跳舞及歡笑，說Shakira和JLo美麗、性感又有才華。值得一提的是，Gaga亦在超級碗總決賽現場，而且跟新男友米高波蘭斯基（Michael Polansky）結伴離開。後者近月被發現跟Gaga出雙入對，最初身分神秘，最終被起底原來是facebook創辦人之一帕克（Sean Parker）旗下集團的CEO，掌管癌症免疫治療等部門。