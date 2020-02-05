熟女姚子羚目標做視后 考慮雪卵

姚子羚（右）大讚新劇對手張兆輝（左）是好老公和好爸爸，希望將來的另一半能像對方成熟穩重又顧家。（網上圖片）

姚子羚於2018年宣布與拍拖3年的鄭子邦分手（上圖），翌年被爆與人夫Raymond陷入四角戀（下圖），事後她極速與男方斬纜。（資料圖片）

身材弗爆的姚子羚不時在網上大曬水著look（右圖），今年年底踏入40歲的她，笑稱沒有什麼保養心得，覺得心態最重要。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】現年39歲的姚子羚樣靚身材正，堪稱圈中黃金熟女，是不少人心目中的女神，可惜在愛情路上不斷跌跌碰碰，仍未遇到Mr.Right。今年即將邁進人生另一個字頭，她自言不會被年齡框住，亦不急找到好歸宿，一切隨緣，若有需要不介意雪卵。而事業上，她會朝着「視后」作目標，更希望遇到屬於姚子羚的代表作。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

姚子羚在新劇《黃金有罪》中與張兆輝（輝哥）及蕭正楠（阿蕭）有段三角關係，阿蕭對她一往情深，可惜她卻偏偏一心一意愛輝哥，縱使發現對方背後做了一些不好的事，也甘心被利用。

情路畸嶇 一切隨緣

談到子羚的感情路，可謂並不平坦，2018年與拍拖3年的「的士邦」鄭子邦分手告終，大家期待的婚訊卻變成「分」訊。翌年，子羚被爆疑陷入人夫Raymond的複雜四角戀，雖然子羚已立即澄清二人交往時，對方已跟前妻分居1年多，否認當「小三」，但也搞到滿城風雨。

問她之後認識異性會否小心？子羚說：「隨緣喇，始終過去了，新一年目標是搵錢供樓。（跟鄭子邦再見亦是朋友？）是，我向來跟過往的男朋友就算分開了，都能做回朋友，就連初戀至今仍有聯絡。我覺得大家不能在一起，只不過是沒緣分做情侶，彼此都相愛過，沒必要去到反目。（與鄭子邦可有機會復合？）沒有想這些，現在每天都想着供樓，還要養家和養狗，所以都是努力搵錢。」

雖說年齡是女人最大的敵人，但顯然沒在子羚發生，頻頻在社交網站上載泳衣照，白皙的肌膚，再加火辣的身材，看到網民「嘩嘩聲」。

子羚笑稱雖將於年底生日踏入4字頭，但慶幸大家不覺得她似這個年齡，她自言沒什麼保養心得，覺得心態最重要，常提醒自己不要被年齡的界線規限；此外，本身茹素的她，認為適量的運動、湯水以及進食健康補充食品也很重要。

時刻活在當下

子羚直言：「我不覺得一個40歲的女人就要非常成熟，一樣可有瘋狂和玩樂時，我覺得人生每一個時刻都要活在當下，很多事情想就去做，不要被年紀規範，無論20、40或60歲都可以間中與好友瘋狂飲醉一晚，開心就行。」

感情上，子羚直言隨緣，緣分到就會到，亦不心急找個好歸宿，她笑稱不是想就一定有，要合眼緣和相處過才知，對方還要很明白和體諒她作為演員的生活模式。

擇偶條件方面，子羚自言一定感覺行先，她坦言：「我覺得兩個人在一起那個感覺很重要，否則很難維繫到大家之間那份情，你不能因對方的條件而一起，這樣關係不會長久。」

羨慕輝哥夫妻恩愛

子羚談到與輝哥拍攝《黃》劇時，感受到對方與輝嫂的夫妻關係非常恩愛，羨煞旁人，並說：「我覺得輝哥真是一個非常好的老公和爸爸，是family man，將來我的另一半都希望如輝哥般成熟、穩重和顧家。」

子羚都有想過生小朋友，但首先要找到合適人選，隨着年紀漸長，她覺得若有需要的話，也可去雪卵，她說：「當然能順其自然更加好，但我不介意（雪卵）的，還聽說愈年輕去做愈好。（有計劃去做？）都想的，但前提要調理好身體。可能最後不用呢，哈哈。」

盼遇上代表作

至於事業方面，子羚坦言會朝着「視后」這個方向前進，自覺近幾年對拍劇的投入感，比過往更濃厚，她說：「可能遇到些好的角色，到演出時對自己的要求自然高了。加上我身邊的好姊妹都很努力，當中有影后又有視后，驅使我想做得更加好。」

她亦希望除遇到屬於姚子羚的代表作外，也想有機會嘗試不同的範疇，例如挑戰舞台劇和唱歌。除了演藝工作外，子羚也有與拍檔夾份搞首飾生意，她感恩在現時社會環境下仍有少少錢賺。

希望2020年可做得更加好，讓更多人認識其品牌，她說：「我們還一直有個理念，就是為品牌成立一個慈善基金，去幫助一些流浪動物及環保的機構，做到生意之餘又做到善事。」

場地：Oystermine Restaurant

髮型：Taylor Wan @ Hair Corner

化妝：Herman Ng

服裝：EMODA@i.t, Ray BEAMS@i.t

配飾：Dearbell2ling

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