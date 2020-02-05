懷孕崔智友本周亮相《愛的迫降》 玄彬拍檔涉校園欺凌

【明報專訊】「緋聞情侶」玄彬與孫藝珍合演韓國有線台tvN劇集《愛的迫降》，自去年12月首播以來，收視節節上升，最新一集更錄得15.9%創新高。目前正懷孕的「韓劇天后」崔智友畀面客串一角，有望於本周末登場，相信可刺激收視再升。不過，劇中飾演朝鮮士兵的「小鮮肉」李新英卻傳出校園欺凌醜聞，未知會否對新劇造成負面影響。

文：蘇珮欣

《愛的迫降》開播以來，一直話題十足，全因「緋聞情侶」玄彬與孫藝珍深受劇迷歡迎，二人在劇中談情說愛，令緋聞更加疑幻似真。為了刺激收視，劇組花盡心思，繼早前邀得《來自星星的你》男星金秀賢客串演出，再以韓片《3個特攻美少年》的朝鮮間諜造型登場後，現正懷孕的崔智友亦畀面亮相，並於上月完成拍攝。

好友公開素顏新相

雖然劇組一直未有透露崔智友的角色，不過，劇中飾演玄彬下屬的朝鮮士兵喜歡煲劇，更是《天國的階梯》忠實粉絲，因此友姐很大機會演回自己，以「韓劇天后」身分跟玄彬等人會面。從tvN公開的劇情預告，講述玄彬和下屬到韓國執行任務後，準備返回朝鮮，估計孫藝珍將會在告別之前，安排他們跟友姐見面。

預產期為今年5月的友姐，日前被化妝師好友透過社交媒體公開聚會合照，友姐素顏兼戴上眼鏡示人，又擺出V字手勢。雖然看不到友姐的孕肚，但她看來既健康又精神。

提起《愛的迫降》，劇中飾演玄彬下屬之一、現年22歲的「小鮮肉」李新英，最近被人翻舊帳，指他在求學時期，曾參與校園欺凌。韓媒引述網上爆料者稱，李新英在初中期間，曾多次毆打、辱罵同班同學，又與其他不良少年欺凌校友。據爆料者指，李新英是校內公認的不良學生，升讀高中後才開始收斂，入行後更刻意隱瞞過去。

爆料者突撤回言論

有關傳聞愈鬧愈大，昨日爆料者突然主動撤回相關言論，並親手寫下道歉信，辯稱時過境遷，記憶有點模糊，因此在沒有實際證據下，僅以失實的記憶指摘他人，為此向外界道歉。

李新英昨日透過經理人作出回應，強調有關參與校園暴力事件的指控絕非事實，會以法律手段對付散播虛假消息的網民，並向《愛的迫降》劇組致歉。

李新英早前落實演出韓國KBS電視台新劇《合約友情》，將與《18歲的瞬間》男星申承浩合作。劇集改編自同名網絡漫畫，講述兩個高中生的故事，預計今年上半年播出。備受力捧的李新英，甫出道即爆出負面新聞，未知會否影響星途。