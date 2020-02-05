【開箱】談情說愛非重點 Taylor Swift紀錄片為政治表態

紀錄片甚少談及Taylor Swift的感情生活，男友祖艾雲僅出了一個鏡頭。

【明報專訊】自《Lady Gaga: Five Foot Two》及《Homecoming: A Film by Beyonce》大受歡迎後，串流平台Netflix再次為樂壇天后製作紀錄片，今次以Taylor Swift為主角的《Miss Americana》，上月率先在辛丹斯電影節首映，然後上周在Netflix開播，正好為停工停課的粉絲解悶。

《Miss Americana》由艾美獎最佳紀錄片得主Lana Wilson執導，以女性角度探討樂壇天后不為人知的內心世界，電影前半部分內容較為零碎，由Taylor Swift在豪宅彈琴弄貓，然後翻開13歲的日記，揭開她的童年夢想：「我要做一個好女孩。」

避免觸及感情生活

中間穿插她加入樂壇的經過，例如12歲已經公開表演、16歲推出首張鄉謠專輯並大獲好評等事迹，「感覺那些讚美，就是我的生活目標」。然後鏡頭一轉，播放Taylor Swift成名後舉行世界巡迴演唱會的片段，歌舞昇平，華麗耀目。

然而成名背後，Taylor Swift並不快樂，一直陪伴左右的母親突然患癌，「令我很難接受」；2009年她在MTV頒獎禮奪得最佳女歌手MV大獎，致謝時突然遭饒舌歌手Kanye West搶咪，公開批評她不應得獎，二人從此交惡；2018年格林美音樂頒獎禮公布提名名單，當她得悉專輯《Reputation》未能入圍三項年度大獎時，失望之情更溢於言表。

影片甚少觸及Taylor Swift的感情生活，只有她在演唱會結束後，於後台擁抱《爭寵》英國男星祖艾雲（Joe Alwyn）的畫面，僅此而已。值得一提的是，本片名稱源自她的新碟《Lover》其中一首歌曲《Miss Americana & the Heartbreak Prince》，如果Taylor Swift是美國小姐的話，希望祖艾雲不會成為下一位心碎王子吧？

《Miss Americana》中段才是重點所在，內容聚焦在政治議題，由22歲的Taylor Swift曾經表示「不談政治」，到28歲那年公開反對共和黨候選參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在她的家鄉田納西州參選，事件震撼樂壇及政界，就連美國總統特朗普亦點名批評她，便可知她的表態，影響力有多大。

用音樂為女性發聲

遺憾的是，最終布萊克本仍然當選，Taylor Swift失望之餘，忍不住在鏡頭前埋怨：「我不敢相信，她會成為田納西州第一位女性參議員，她簡直就是戴上假髮的特朗普！她完全不代表任何女性權益。」

為了替女性及性小眾爭取平權，Taylor Swift決定利用音樂當武器，去年推出專輯《Lover》，透過主打歌《You Need To Calm Down》呼籲樂迷「冷靜地看清世上發生什麼事」，齊齊為社會不公義的事情發聲，MV更請來一眾LGBTQ名人參與拍攝，就連原本跟她鬧不和的女歌手Katy Perry，亦「破冰」客串演出，因此被不少樂迷稱為「維權神曲」。