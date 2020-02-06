臨記錄影廠外嘔吐 掀肺炎恐慌 《黃金有罪》主角加強防疫戴罩消毒

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續，無綫繼《踩過界II》演員集體病倒而「冧廠」3日後，前日又發現有男子在《愛‧回家之開心速遞》錄影廠外行人路嘔吐，惹起肺炎恐慌，無綫即時進行消毒。最後證實該男子是臨時演員，看醫生後確診腸胃炎。雖然虛驚一場，為安全無綫亦提升防疫措施，《黃金有罪》昨日宣傳時，藝員均戴上口罩，進入錄影廠前，記者及其他人員都要用酒精搓手液，每支咪高峰使用前也要先消毒和戴上咪套。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

無綫表示前日下午4時保安收到通知，有男子在電視城11、12錄影廠外的行人路嘔吐，工作人員隨即到該地點消毒和清潔，並向衛生署通報及尋求指引。

經調查後發現該男子是臨時演員，事發時在廠外等候，沒有進入錄影廠。該男子表示當時「食得太飽想吐」，臨時演員公司應無綫要求立即陪他看醫生，並確診是腸胃炎，最近未有外遊。無綫因應最近疫情，全面消毒清潔各錄影廠，優先處理昨日要開工的第3、4、6、9、10、11、12及13廠，同時提醒同事，嚴格執行錄影廠內工作人員必須戴口罩，以及保持手部衛生。無綫提升防疫措施，所有人士進入電視城前必須經過量度體溫，另外清洗空調過濾器，加強清潔升降機、洗手間和載客車等。無綫又稱市民減少外出留在家中，晚間節目收視明顯上升。

張兆輝上月赴武漢未覺疫情嚴重

《黃金有罪》宣傳活動昨午如常在4廠舉行，張兆輝、蕭正楠、姚子羚、洪永城及黃智賢等戴上口罩出席。張兆輝1月初在武漢肺炎爆發時曾到當地工作，他說當時未覺疫情如此嚴重，他主要在酒店，回港後有自我隔離，加強個人衛生，幸好沒事。疫情持續擴散，無綫又發生「嘔吐事件」，但他保持樂觀，聲言SARS如此勁都過了，大家有經驗，不用太驚，最緊要做好本分。他日前與太太歐遊滑雪，回程時因意大利禁止港人入境，所以改到瑞士轉機回港。他說幸好前一日知道租到車，坐10小時車程去瑞士，再乘夜機返港。他前日生日，願望是國泰民安、大家和諧生活，一起打低疫情。他說與太太邊飲紅酒，邊看《黃金有罪》慶祝，笑言跟太太一齊看他與姚子羚的咀戲，還問對方咀得自不自然？老婆說ok。

姚子羚感恩外傭買到口罩

洪永城說有臨時演員在公司嘔吐，多少有點擔心，而公司已做好防禦措施。他近日多留在家，清潔家居，女友亦有幫手，笑言幫他全身消毒。有指他豪花過百萬元裝修愛巢與女友同居，他說沒那麽誇張，只是看看家居物品。被影到試大牀？他面紅耳熱說：「行到累坐吓。」他透露新居明年才收樓，此前先租地方跟女友同居。

姚子羚感恩家中印尼姐姐幫手買到口罩，跟對方說如果夠用，便分給有需要的人。洪永城在旁笑言現在口罩如金錢一樣重要。

《愛·回家》如常開工

無綫電視城11廠通常會拍處境劇《愛·回家之開心速遞》，昨日如常開工。歐瑞偉和羅樂林表示返到公司才知道「嘔吐事件」，他們前日不用開工，亦不擔心受感染。歐瑞偉聞說嘔吐者患腸胃炎，其實也驚不了那麽多，到人多密集地方便小心點。羅樂林相信公司會做好消毒措施，最緊要做好本分消毒和戴口罩。羅樂林說以前很怕戴口罩，但疫情太嚴重，都跟足指引做。歐瑞偉則說家中已沒有太多消毒用品，幸獲朋友送來一盒口罩應急。

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