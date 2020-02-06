許芷熒誕6磅B女 未復原影全家福險暈倒

【明報專訊】現年31歲許芷熒（原名許亦妮）去年9月與圈外男友Alex結婚，婚後1個月宣布懷孕，並不時曬孕照分享BB成長。昨日她在社交平台上載一家三口照，宣布女兒「馮寶寶」（Kayli Jane Fung）2月2日出世，重6磅4安士。她自爆生產過程流很多血，一家三口影相時她險些暈倒，可能身體仍未復原。

許芷熒表示分娩過程順利及輕鬆，當醫生說見到BB頭仔時，她開始哭，聽到Kayli Jane出來大喊，她更忍不住流眼淚，複雜心情很難形容。明明在肚裏的寶寶，瞬間活生生看到、摸到、聽到、聞到。她指老公已成為癡漢，每分每秒想要看着BB，半夜護士想拿走BB他也很不捨，但她需要休息，希望快點製造黃金初乳給BB，晚上只能忍痛暫別一段時間。她終於明白為何很多媽媽說初乳／母乳滴滴皆辛苦，就算得少少，那種感動的喜悅很難形容。

許芷熒讚老公這個新手爸爸超過100分，照顧她又一手包辦換片、餵奶、掃風，做得很超班。其夫表示以後要習慣同一時間愛惜同照顧2個女人，許芷熒自言女兒已成為她的情敵，但她在開心笑聲中出生，相信將來會是快樂寶寶。她又說影這輯相片時，可能身體未復原，休息不足，影相時差點暈低。

娛樂組