成龍百萬人民幣獎賞疫苗研製者

【明報專訊】武漢肺炎肆虐，不少藝人都捐錢捐物資賑災，熱愛祖國的成龍也不甘後人，除了唱歌、拍片為內地打氣，最近又提議懸賞100萬人民幣求疫苗救同胞，成龍在微博發文：「這些天，看到全民戰『疫』的勇敢與堅定，真的很感動。國家有難，我們義不容辭。捐口罩、防護服並不斷尋找物資供應渠道，普及防控知識，唱歌打氣加油等等，只要我能幹的，有助抗擊疫情，不給國家添亂，什麽我都願意做。」

有人讚善心 有網民彈一無所知

成龍認為戰勝疫病離不開科技支撐，相信很多人跟他有同樣想法，希望能盡快研究出特效藥，營救患病中的同胞：「現在我有個『幼稚』的想法，無論是哪位個人或機構研製出特效藥，我想拿出100萬元感謝他們。也請大家理解我，這不是錢多少，是我不想看到原本應該繁華的大街上空蕩蕩的，不想看到原本應該享受生活的同胞們被疾病糾纏以致生離死別……我想看到春暖花開，想看到我們中國人意氣風發，大步向前！」

內地網民紛紛留言，大讚成龍有善心，亦有人提議獎賞加碼至1000萬，激發研製疫苗的鬥志；當中也有批評「你對病毒的力量一無所知，莫說100萬，有人研究出來1個億都能賺到！」

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