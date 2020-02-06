【開箱】無男人會死？ 《猛禽暴隊：解瘋小丑女》另類平權電影

【明報專訊】4年前，DC超級英雄漫畫改編拍成電影《自殺特攻：超能暴隊》雖然口碑欠奉，然而全球累積票房高達7.46億美元（約58.1億港元），電影公司如何在減低成本、增加回報的條件下開拍續集？答案就是把片酬最高的演員如「死亡射手」韋史密夫（Will Smith）、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）等統統抽掉，改由戲中最受歡迎角色、瑪歌羅比（Margot Robbie）扮演「小丑女」拍成獨立外傳式故事，這個就是《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）的面世原因。

華裔女導演閻羽茜操刀

電影講述葛咸城的超級英雄蝙蝠俠，某夜神秘消失；小丑女又跟男友小丑分手，在無人保護的情况下，壞事做盡的小丑女隨即被城中惡霸追殺，包括犯罪集團主腦羅曼薩奧勒。小丑女一方面為了自保，另一方面又要拯救街頭少女卡西脫離魔爪，於是跟女獵手、黑金絲雀，以及女警雲妮蒙泰雅合組「猛禽暴隊」，誓要以暴易暴。

新片請來《海上浮城》美籍華裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導，全女班演員扮演猛禽暴隊，完全符合電影主題：女人當自強。事實上，即將上映的超級英雄片如《黑寡婦》（Black Widow）、《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）以及《永恆族》（The Eternals）等，均由女導演掌舵，看來#MeToo平權運動在荷李活已漸見成效。

說回《猛禽暴隊：解瘋小丑女》，身兼監製及女主角的瑪歌羅比，似乎跟《大黃蜂》女編劇姬絲汀娜荷辛（Christina Hodson）早有共識，雖說新片以小丑女為焦點，單是造型已多達13個，然而劇本仍以群戲為主，一眾女配角戲分平均，無論是為家人報仇的「女獵手」瑪莉雲絲頓（Mary Elizabeth Winstead），抑或跟小丑女情如師徒的「卡西」艾娜積芭絲高（Ella Jay Basco），劇本都有交代角色背景和性格，務求令每個演員都有發揮機會，而非群星拱照女主角般單調乏味。

開鏡前接受技擊訓練

為了扮演亦正亦邪的猛禽暴隊，瑪歌羅比跟一眾拍檔早在電影開鏡前數個月，已經開始接受各種技擊訓練，例如「黑金絲雀」尚未啟動超能力前，主要以跆拳道為主；瑪歌羅比則以功夫結合體操，務求令動作戲更生動有趣。

既然是「女人戲」，奸角自然落在男星身上，《安眠醫生》男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor）扮演兇殘又自戀的犯罪集團主腦羅曼薩奧勒，為了討回卡西偷去的鑽石，不惜大開殺戒。導演大讚伊雲為角色增添風流、幽默、暴戾、自私等不同面貌，令到他跟猛禽暴隊之間的角力，變得更有趣味和可觀。

上映日期：2月6日