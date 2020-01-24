卻德格拉斯逝世 享年103歲 《風雲群英會》影壇鐵漢 墜機中風不及喪子之痛

【明報專訊】《風雲群英會》老牌男星卻德格拉斯（Kirk Douglas）前日在洛杉磯寓所內逝世，享年103歲，他的兒子兼金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）證實父親死訊：「對於世人來說，他是影壇傳奇；對於我夫婦倆而言，他是好爸爸和好家翁。」晚年經歷直升機墜機意外，又曾嚴重中風，他都大難不死，反而兒子Eric Douglas吸毒過量暴斃，才是人生最大打擊。

米高德格拉斯昨日發表聲明悼念亡父：「我和兄弟沉痛地宣布，卻德格拉斯以103歲高齡，今日離開我們了。他在電影業的黃金年代，活出他的黃金歲月。」又說：「爸爸，我愛你，能夠成為你的兒子，我感到榮幸。」

米高妻子兼《芝加哥》女星嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）一向跟老爺感情甚佳，昨日透過社交媒體上載翁媳黑白合照以示悼念：「親愛的卻老，我會永遠愛你，其實現在我已開始掛念你啦，祝安睡。」

3度提名奧斯卡

兩個月前剛慶祝103歲生日的卻德格拉斯，原名Issur Danielovitch Demsky，父母是從白俄羅斯逃亡到美國的猶太人，他在紐約貧民窟長大，以半工讀方式完成大學課程，並獲獎學金入讀美國戲劇藝術學院，在第二次世界大戰爆發前，他曾參演百老匯舞台劇《Spring Again》，其後入伍加入海軍，退役後繼續演戲，並獲電影監製賞識，憑1946年上映《血濺鴛鴦樓》正式進軍荷李活。

卻德格拉斯從影超過60年，參演影視作品近百部，並憑《奪得錦標歸》飾演拳擊手、《玉女奇男》扮演電影監製，以及《慾海浮生》演繹藝術家梵谷一生傳奇，先後3度提名奧斯卡最佳男主角，可惜都與影帝無緣，反而其子米高德格拉斯卻憑《華爾街》奪得小金人。不過，晚年的他獲奧斯卡、金球獎、美國演員工會等頒發終身成就獎，表揚他對影壇的傑出貢獻，意義應該更重大。

與寇比力克鬧翻

卻德格拉斯曾經自嘲：「我是荷李活最不受歡迎的男星吧？」除了因他經常跟合作女星傳緋聞、與導演及監製爭執之外，就連挑選劇本的準則亦與別不同：「我只拍自己喜歡的電影，懶理它賣座與否，例如我最愛《匹馬走天涯》和《光榮之路》，它們都不賺錢。」

《風雲群英會》可算是卻德格拉斯從影以來的代表作，亦把導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）的招牌擦得閃亮，可惜二人合作期間，因為爭吵不休，最終翻臉收場。《風》片成功打造鐵漢形象，現實中的卻德格拉斯亦很「命硬」，1991年他乘坐直升機發生意外，墜機導致兩人喪生，當時已75歲的他卻大難不死；80歲那年嚴重中風，一度失去說話能力，最後亦奇蹟地康復。

兒子吸毒過量猝死

卻德格拉斯與前妻Diana Dill在1943年結婚，育有米高德格拉斯與另一兒子Joel；離婚後，他在法國拍攝《慾海浮生》認識女監製Anne Buydens，兩人一拍即合，於1954年再婚，另有兩名兒子，其中之一正是《金童子》男星Eric Douglas，後者在2004年因吸毒過量猝死，終年47歲，此事對卻德格拉斯造成沉重打擊，健康情况亦急轉直下。

文：張晴