林憶蓮恭碩良驚爆分手一年 「是艱難且悲傷的選擇」

【明報專訊】53歲林憶蓮昨日驚爆與42歲恭碩良8年姊弟戀玩完！原來兩人已秘密分手一年，但想低調一直未有公布。昨日林憶蓮與恭碩良分別在社交網發文公布「分」訊，內容一樣，表示他們是於2019年1月非常理性地作出人生新的決定，各自走自己的人生。一起經歷8年美好的日子，這個艱難及悲傷的選擇，亦是出於對彼此的愛與關懷。恭碩良與林憶蓮拍拖期間，不時有緋聞傳出，現在感情告終，有傳恭碩良已有新歡。

林憶蓮與恭碩良年齡相差11年，戀情始於2011年，兩人公開戀情後一直表現恩愛。每次林憶蓮開演唱會，男友必定是其「御用鼓手」。雖然離過婚的憶蓮曾向傳媒透露不會跟恭碩良結婚，但承認對方是她生命中最重要的男人。想不到昨日驚爆兩人已分手一年，8年情告終！恭碩良最近被指有新歡，有傳媒向林憶蓮經理人陳鎮川求證，林憶蓮透過經理人承認跟恭碩良已分手一年，大家仍保持朋友關係。

8年情告終 各走各人生

「分」訊曝光後，林憶蓮與恭碩良先後在社交網發出一段中英對照的分手聲明，除提及名字不同，內容是一樣：「2019年的1月，恭碩良先生/林憶蓮小姐和我非常理性地做出了人生新的決定。在一起經歷了8年美好的日子後，我們決定各自走向各自的人生。這是一個艱難且悲傷的選擇，但也是一個出自對於彼此的愛與關懷而做出的決定。謝謝大家的關心。希望大家這段時間能夠尊重我們的私隱。這段日子大家有更重要的事情要處理及安排，希望各位好好照顧身體及幫助身邊有需要的人。」

林憶蓮入行至今有過四段公開的戀情，第一段情是她10多歲時在商台認識了陳輝虹，但戀情很快告終。第二段情是形象指導及排舞老師許愿，當年兩人因合作擦出愛火花，之後許愿擔任憶蓮的唱片監製及形象設計，並曾合組製作公司星工廠，但兩人於1991年分手。

四段公開戀情 為李宗盛誕女兒

第三段情是翌年她與台灣音樂人李宗盛合作，其後兩人相戀卻非常低調；1998年1月，他們在台灣舉行記者會宣布婚訊，並證實憶蓮已懷孕的消息，同年2月在溫哥華舉行婚禮，5月憶蓮在台灣誕下女兒李喜兒，2004年兩人宣布離婚。同年，林憶蓮帶女兒回港居住，之後她跟舊愛陳輝虹復合，但2006年再次分手。第四段戀情是2011年憶蓮跟恭碩良譜出姊弟戀，但最後都是分手收場。

恭碩良去年8月開騷避談憶蓮

去年8月恭碩良在港舉行演唱會，林憶蓮未有捧場。8月生日的恭碩良被問會否與林憶蓮一起慶祝時，他笑笑口避談說：「今晚是我的演唱會，講我和我的唱片吧。」原來當時兩人已分手。

娛樂組