滕麗名傷後首復工 食嗎啡與周嘉洛拍牀戲

【明報專訊】滕麗名之前在日本滑雪旅行發生意外，需要入院留醫，因而暫停無綫劇《愛·回家之開心速遞》拍攝工作。昨日她正式復工，並與戲中兒子「廢青安」周嘉洛拍牀上戲。滕麗名受訪時回想受傷經過，表示去年12月28日在日本滑雪期間，滑雪場內的鋼鐵樓梯積了冰，她不慎跣倒，撞斷了左邊5條肋骨，笑稱大難不死，必有後福，更感激老公要處理公事外，還要分身港日兩地飛來飛去照顧她。

滕麗名（阿滕）憶述當時情况：「我隻手揸住滑雪板，被塊板撞到，斷了左邊5條肋骨，有幾條斷了幾節，又插傷了個肺，內出血。（一度情况緊急？）都係，好彩大難不死，內出血抽了兩日，出血壓住個肺，個肺萎縮，縮咗上去，影響講唔到嘢，講兩句就唔夠氣，每一句都要由我老公代言。」

瞓低起身感困難

遇上新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，醫生擔心阿滕受傷後肺部虛弱，惹上細菌就會很大件事，勸誡她出院不適宜即時搭飛機回港，故她出院後便逗留位於青森的酒店，靜養多一星期才回港，她說：「我個傷口回香港才拆線，會靚啲，亦想找醫生繼續跟進情况。」談到傷勢進展，她說：「好番好多，內出血問題已解決，要鍛煉個肺，始終個肺壓住兩星期，肺功能會有一點受影響，要努力吹波波，現在已吹到3個波波，一般行走無問題，但瞓低、起身、轉身有困難，傷5條肋骨要時間康復，半年內不能再碰到受傷，預算1年後才完全康復做運動。」

難忘的44歲生日

阿滕表示傷口未癒，最大禁忌是不能大笑，她說：「傷肋骨好痛，真的試過痛到睡不好，醫生開了嗎啡藥給我，我有需要才食，但唔想太過依賴藥物，今日（昨日）竟然跟周嘉洛有些牀戲，要做轉身動作，所以要食咗藥先至開工。」她坦言1月底度過44歲生日非常難忘，負傷走出醫院露台拍個照，又要返回病牀休息，她坦言：「咁大個女，第一次痛到喊，做手術抽內出血，真係好痛，有條管放入體內兩日，每兩小時引血出來，條管刮住傷口、肺、氣管，簡直好似換金魚缸水咁，我覺得今次大難不死，必有後福！」

劉丹發燒停工

她透露受傷後，老公非常肉痛，並說：「肉赤死佢，但我就開心死，未見過佢咁緊張，我點發脾氣都得。今次真係辛苦佢要兩邊走，不過我都好惜他，讓他今個月去加拿大旅行，但未知疫情發展如何，要睇飛機能不能去。」阿滕有感傷後已休息了1個多月，故希望盡快返回劇組，避免影響製作，她說：「走了好耐，個劇本改了好多，丹爺（劉丹）病倒了，發燒同咳，所以劇組找我，我話簡單工作ok，就提早完假開工，我知丹爺都好番好多，9號都開工。」

周嘉洛與阿滕補拍幾場之前尚未完成的母子戲，他表示一直有慰問阿滕，知道她狀態已好了很多，不過在片場裏留意到她做起身、瞓低的動作，有點不順，自己會主動上前攙扶，但阿滕會忍住傷痛，盡量不表露人前，他說：「她很專業，演技無生疏，埋位就自然有阿媽氣勢，我好掛住阿媽帶住我做戲，有得問、有得答的感覺返來啦！」

記者：鍾一虹