Follow醫管局員工陣線疑似撐罷工 郭富城發聲明澄清IG帳戶被盜用

昨日「醫管局員工陣線」的IG仍見城城（右）專頁關注，沒被刪除，而導演麥曦茵（左）也有follow。（網上圖片）

身在美國開演唱會的郭富城緊張IG帳號被盜用。（資料圖片）

【明報專訊】武漢肺炎疫情嚴峻，中港台三地藝人早前獲內地官方媒體邀請，拍攝向內地醫護人員致謝打氣短片，包括成龍、謝霆鋒、楊冪及趙薇等。對於香港的「醫管局員工陣線」發起「醫護罷工」，要求港府全面封關，被視為敏感話題，大部分香港藝人也迴避表態。

之前有網民發現郭富城的官方Instagram（IG）帳號follow（關注）了「醫管局員工陣線」的IG，被認為公開撐香港醫護罷工。昨日郭富城急發聲明，稱IG帳戶被不法機構或人士盜入，令帳戶出現異常情形，要暫停所有運作，引起網民熱議。

「被不法機構或人士盜入」

昨日郭富城的IG忽然出了一則「聲明啟事」，聲明寫道：「本人郭富城現正在美國準備2月8日康州站之演唱會。剛由公司資訊科技部門同事通知，本人之IG 帳戶@aaronkwokxx，被不法機構或人士盜入，令帳戶出現異常情形。公司為保障藝人社交平台帳戶之安全，現已和相關網絡機構進行查證。因此，本人之帳戶先暫停止所有運作及發布，直至本帳戶得到全面安全之保障，才再進行重新運作！特此知會，祝大家平安！」

網民︰明㗎啦！多謝你呀！

有網民揣測事件跟城城的IG關注了「醫管局員工陣線」有關而掀話題，有留言支持城城稱︰「明㗎啦！多謝你呀！」又有說：「最緊要唔好做護旗手。」還有留言：「知道你默默支持醫護、支持香港。」

對於聲稱城城的IG被盜入後，見「醫管局員工陣線」的IG仍有城城專頁的關注，沒有被刪除，而導演麥曦茵也有follow。

娛樂組