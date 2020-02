車婉婉買到消毒水勁High 江嘉敏肚屙無廁紙

【明報專訊】武漢肺炎疫情蔓延,全港市民四出撲口罩和消毒用品,市面供不應求。外間又謠傳糧食和日用品將受疫情影響缺貨,令不少市民到超市瘋狂掃貨,搶購食米、廁紙、衛生巾甚至避孕套。

娛樂圈不少藝人亦受影響,育有兒子BBQ的車婉婉昨日在社交平台上載攬實兩樽消毒用品的相片,她說因屋企地方有限,沒多購食米和清潔用品的習慣,昨日到超市發現米架空空如也,正擔心之際,幸獲好友撲來兩包米。她笑言暫無斷量危機而感恩,但又為買消毒抹地水,先後到過10間超市及4至5間藥房也買不到,後來終於在藥房買到兩樽,令她開心不已,形容心情勁High!她明白現時疫情嚴峻,體會一眾媽咪的苦况,叫大家加油!

最近患腸胃炎的江嘉敏慶幸沒發燒及嘔吐症狀,她在IG限時動態貼上在超市的廁紙貨架空空的片段,留言大呻:「我想話畀大家聽,我係一個肚屙緊嘅女仔,我要紙巾、M巾,但全部都無!想點先?」然後再補充:「唔係肚屙就唔好搶廁紙喇!喂!一次過買10條廁紙用嚟食咩!斷估啲人唔係買啲夜用M巾嚟當口罩用呀嘛!」

黃心穎日本搶購口罩

黃心穎日前上載外地滑雪相,昨日又上載多張在不同地點的貨架照片,相中部分貨架空空如也,又見到日文字,相信心穎身在日本旅行,正到處撲口罩,她在IG寫道:「我相信好多人的旅程都變成這樣。Just want you to know, you are not alone, don't panic.」稱自己跟大家一樣,呼籲不要恐慌。

娛樂組