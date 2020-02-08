車婉婉買到消毒水勁High 江嘉敏肚屙無廁紙

【明報專訊】武漢肺炎疫情蔓延，全港市民四出撲口罩和消毒用品，市面供不應求。外間又謠傳糧食和日用品將受疫情影響缺貨，令不少市民到超市瘋狂掃貨，搶購食米、廁紙、衛生巾甚至避孕套。

娛樂圈不少藝人亦受影響，育有兒子BBQ的車婉婉昨日在社交平台上載攬實兩樽消毒用品的相片，她說因屋企地方有限，沒多購食米和清潔用品的習慣，昨日到超市發現米架空空如也，正擔心之際，幸獲好友撲來兩包米。她笑言暫無斷量危機而感恩，但又為買消毒抹地水，先後到過10間超市及4至5間藥房也買不到，後來終於在藥房買到兩樽，令她開心不已，形容心情勁High！她明白現時疫情嚴峻，體會一眾媽咪的苦况，叫大家加油！

最近患腸胃炎的江嘉敏慶幸沒發燒及嘔吐症狀，她在IG限時動態貼上在超市的廁紙貨架空空的片段，留言大呻：「我想話畀大家聽，我係一個肚屙緊嘅女仔，我要紙巾、M巾，但全部都無！想點先？」然後再補充：「唔係肚屙就唔好搶廁紙喇！喂！一次過買10條廁紙用嚟食咩！斷估啲人唔係買啲夜用M巾嚟當口罩用呀嘛！」

黃心穎日本搶購口罩

黃心穎日前上載外地滑雪相，昨日又上載多張在不同地點的貨架照片，相中部分貨架空空如也，又見到日文字，相信心穎身在日本旅行，正到處撲口罩，她在IG寫道：「我相信好多人的旅程都變成這樣。Just want you to know, you are not alone, don't panic.」稱自己跟大家一樣，呼籲不要恐慌。

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