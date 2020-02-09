出席活動做足防疫措施 王浩信與女兒傾偈戴口罩

【明報專訊】武漢肺炎疫情肆虐全球，本地市民防疫意識大大提高，外出都戴口罩及消毒用品。早前無綫新劇《踩過界II》有5名演員集體不適「冧廠」，王浩信是其中一人，日前已病癒復工。昨日他以嘉賓身分出席酒店舉行的投資講座，分享投資心得。現場約有200人出席，部分人未有戴上口罩。

王浩信上台發言時亦未有戴口罩，下台受訪時才戴上。問出席人多聚集活動有否擔心？他表示酬勞滿意，難得這時勢仍有掙外快機會，相信公司會先衡量才幫他接，故安心交由公司處理。他說：「作為前線人員，唔通覺得有危險就連戲都不拍？」眼見大家都有防疫意識，他會盡量做好措施保護自己。

或取消赴緬甸拍外景

王浩信解釋早前病倒是因為連日不停拍攝，加上對白多引致喉嚨痛、眼澀及攰的症狀，他等到完全康復才復工。在家休息時，與女兒傾偈亦戴上口罩，怕感染女兒。現時家中口罩存貨數量夠用，但都會慳住用，平日留家會陪女兒自修，當是親子活動。談到能否如期出發赴緬甸拍外景？他表示仍商量中，或考慮修改劇本，因擔心去到拍不到又返不到香港，影響進度。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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