大病後要做稱職太太 韓馬利冧爆老公杜燕歌

【明報專訊】韓馬利（Mary姐）與丈夫杜燕歌結婚30年，兩人近日接受車淑梅主持的電台節目《舊日的足跡》訪問，仍甜絲絲大爆浪漫史。去年8月Mary姐因腦膜炎入院半個月，她讚老公在病榻中給予無微不至的照料和安全感；杜燕歌稱太太住院三周、昏迷一周兼輕了7公斤，他每日也烹調不同的食物兼親自餵太太進食，又稱太太不懂照顧自己，希望病的是他，令Mary姐十分感動。

學懂珍惜 告別工作狂

Mary姐坦言大病初癒時接到很多商演邀請，但她深感擁有健康才會擁有一切，故她學懂了珍惜。她承認以前是工作狂，因而冷落了丈夫，忽略對方感受。她向丈夫表白道：「我要向你講多謝，謝謝你忍受我，同埋對我付出的一切，感激之餘，我會改變自己，希望做個合你心意的太太。」

杜燕歌則憶述兩人結婚10年時，曾送上別出心裁的愛情禮物給太太，他說：「我寫了一首詩送給她，掛在牆上，她可能沒留意到……我只是希望她明白我，讀懂我，陪我遊山玩水睇瀑布、種盆栽。」Mary姐聞言說：「經歷了這場大病，老公給我很大安全感，我希望他以後都話我知有什麼需要，要講出口，我一定會做，我一定要揭開他這本書……讀識佢！」

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