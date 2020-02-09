松隆子初現奧斯卡唱《魔雪奇緣2》主題曲 《第一滴血5》《Cats》角逐金草莓爛片王

劣評如潮的《Cats》獲得金草莓獎今屆最多提名，共競逐8獎，可謂理所當然。

史泰龍是金草莓獎的常客，今年再憑《第一滴血5》角逐最爛男主角等8獎。

【明報專訊】第92屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明日上午舉行，日劇《悠長假期》女星松隆子首次踏足金像獎舞台，跟其餘9名來自全球為迪士尼動畫《魔雪奇緣2》聲演「愛莎」的女歌手，一起合唱主題曲《Into the Unknown》；至於每年總搶在奧斯卡前公布提名名單、旨在諷刺荷李活濫拍爛片的金草莓獎，結果由《第一滴血：終極血戰》及《Cats》獲得最多提名、共8項，且看誰是爛片王。

第40屆金草莓獎提名名單昨日揭曉，《第一滴血：終極血戰》、《Cats》及《A Madea Family Funeral》同獲8項提名，並跟《The Haunting of Sharon Tate》及《The Fanatic》一起角逐年度最爛電影獎。曾經4奪最爛男主角的史泰龍（Sylvester Stallone），有望憑《第一滴血5》擊敗《天魔特攻：血后的崛起》大衛夏巴（David Harbour）及《驚濤佈局》馬修麥康納希（Matthew McConaughey）等對手，再奪「殊榮」。

奇洛李維斯爭奪救世主獎

法蘭絲卡希活（Francesca Hayward）憑《Cats》入圍最爛女主角之餘，此片兼獲最爛劇本、男女配角等提名。至於《圓美大盜》的安妮夏菲維（Anne Hathaway）及莉寶韋遜（Rebel Wilson），則會跟法蘭絲卡希活爭奪「爛片天后」寶座。

近年增設的金草莓救世主獎，旨在表揚曾經拍過爛片、如今「重新做人」的演員，今屆獲提名的包括《未成大器》（Uncut Gems）男星阿當辛迪拿（Adam Sandler）、《殺神John Wick 3》奇洛李維斯（Keanu Reeves）及《豔舞大盜》女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等，部分更被視為奧斯卡的滄海遺珠，看來金草莓的1000名評審口味，跟美國影藝學院成員頗為相似。金草莓得獎名單將於稍後透過網絡公布。

提起奧斯卡，《魔雪奇緣2》同樣被視為最佳動畫獎的滄海遺珠，為女主角「愛莎」配音的Idina Menzel，主唱《Into the Unknown》入圍最佳原創歌曲獎。大會昨日宣布，已經邀請她跟來自日本、泰國、德國、丹麥、挪威、波蘭、俄羅斯、西班牙及拉丁美洲合共10名「愛莎」，為《魔雪奇緣2》聲演不同語言版本的女歌手，一起在奧斯卡頒獎禮合唱此歌，令人期待。

太妍王嘉儀疑被冷待

為日版《魔雪奇緣2》配音的松隆子，將會成為首名擔任奧斯卡表演嘉賓的日本女歌手，她昨日表示：「感到榮幸，能夠跟來自世界各地的愛莎見面，更令我感興奮，希望大家都玩得盡興。」不過，有網民卻批評美國影藝學院不公平，冷待韓版《Into the Unknown》女歌手太妍；至於為港版獻唱主題曲的王嘉儀，同樣不在獲邀之列。