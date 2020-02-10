聲帶流傳稱短期內無廁紙供應 楊卓娜否認製造恐慌

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐，全城鬧口罩荒外，日前更掀起搶購廁紙，傳聞某品牌會暫停生產，觸發香港市民敏感神經，擔心無廁紙而往搶購，掃光超市和藥房出售的廁紙及紙巾。昨日網上流傳造成恐慌搶廁紙的始作俑者，跟楊怡家姐、《愛·回家》「霞姐」楊卓娜有關，有疑似楊卓娜聲帶在藝人群組流傳，說做運輸的朋友告之，物流因封關有阻滯，短期內將沒有紙巾供應，特別是卷裝廁紙。她提醒：「你哋考慮吓使唔使買少少。」昨日楊卓娜回覆《明報》查詢，承認聲帶是她本人，但無意造謠製恐慌，呼籲香港人保持正能量。

娛樂組

網上流傳缺廁紙的聲帶，楊卓娜稱不需要恐慌，只是短期內缺該品牌廁紙，並提醒朋友沒有存貨，有需要就買少少。由於楊卓娜曾為該廁紙品牌宣傳，事件引來更多揣測。她接受訪問時強調沒有宣傳之意，該聲帶只是傳給朋友群組分享，沒想過會在網上流出。

她說：「我不是製造恐慌，沒有這個意思，希望大家從正能量方向去想，不要因為一些風吹草動而變得很負面。香港人現在承受好大壓力，忘記了真善美，應該要互相幫助，大家要堅持心中的信念。（會否覺得好人難做？）不知是對方有心，還是無心將信息流出去，不想去責怪任何人，只想大家保持正能量，任何資源只要大家去搶一定不足，都是想帶出一問題，不要去搶任何東西，只取自己所需就足夠。」楊卓娜透露家中有3條廁紙存貨，已足夠6個人與兩隻狗的一個月用量。

楊卓娜關注疫情，日前自拍DIY口罩套的片段跟粉絲分享，有讚有彈，有人讚她有心思，但也有質疑沒有防禦效用。

田蕊妮分享冥想被挑釁

離開TVB回復自由身的田蕊妮日前在社交平台跟大家冥想打坐，將心情平靜下來。阿田出於好意，說是知識分享，有網民跟住做並交流。不過也有人留言挑釁，「無嘢呀？你教人meditation?」阿田回覆網民：「我從08年開始接觸meditation，依然在學習的路途上，並不是教，只是跟一些有興趣的朋友分享和一起嘗試，亦希望在這過程當中能互相幫助。」阿田的回覆大方得體獲讚賞。

劉兆銘「文章」獲讚

網上傳聞要核實查證，近日又流傳一篇聲稱是現年89歲劉兆銘（Ming Sir）所寫的文章，高志森導演亦有傳發，「晨咁早收到Ming Sir發來文章，予大家分享」。文章部分內容：「太沉悶了，解解壓。新型肺炎14億人裏面死了幾百個，大家就緊張了，口罩三天就斷了貨。愛滋病一年死77萬，也沒擋住嫖娼人的腳步。車禍每年死15萬也還有那麼多人買車。人生 ，不要慌張，多做好事，就一定沒事，好好過你的年得了。上半年看到戴口罩的就害怕，下半年看到不戴口罩的更害怕。 上半年戴口罩犯法，下半年不戴口罩犯病喝杯茶，壓壓驚吧。」很多人讚好這篇「資深演員Ming Sir劉兆銘先生文章」並轉發，記者向Ming Sir求證，原來並非出自他手筆，只是網絡文章，他轉發給朋友而已。