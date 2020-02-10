《黃金有罪》結局篇血腥催淚 張兆輝毒打黃智賢 姚子羚被車撞

【明報專訊】無綫劇集《黃金有罪》本周結局篇，劇中張兆輝（輝哥）演「股壇大鱷」榮木桐，表面上是好好先生，實質機關算盡，發揮淋漓盡致。輝哥開心過足戲癮，他的演出更獲好評，《黃金有罪》在內地多個串流平台的點播也穩佔三甲，點擊累計數字衝破20億。結局篇的劇情趨白熱化，露出狐狸尾巴的榮木桐，奸到令人咬牙切齒，最後更有人犧牲，血腥之餘又向觀眾掟「催淚彈」。

娛樂組

《黃金有罪》結局篇，榮木桐露真面目，為求目的不擇手段，罔顧兄弟情，好陰險！他一而再利用錢永進（蕭正楠飾）成為「股壇大鱷」，更傷害對他癡心的水敏晶（姚子羚飾），令她患上情緒病。另外，榮木桐的銳勢不再，受香港經濟下滑拖累，股價大跌。

劇中富豪榮木桐、唐昊峰（黃智賢飾）與沈岳泰（林韋辰飾）不但身家大縮水，更因涉及非法勾當而被查；榮木桐涉賄案件令集團股價暴跌，他自知一身蟻，不斷出橫手求甩身，盡顯人性醜惡一面。

早前張兆輝跟黃智賢拍攝一場打鬥戲，劇情講述他們在股價急瀉後，輝哥要將旗下蝕本生意斬纜，令黃智賢損失更慘重。

打戲不留手

黃智賢懷恨在心要報復，結果被輝哥反擊毒打，拍攝時兩人好入戲，輝哥魔性大發表現兇狠，棍棍有力不留情，打到棍也斷掉，黃智賢求饒亦好逼真。

此外，吳岱融演的「龍坤」被槍殺血淋淋，結局篇有死人冧樓場面，充滿血腥。姚子羚演的水敏晶在良心驅使下，將榮木桐的罪行告訴錢永進，可惜被榮木桐無意中得知他們的部署，為搶回證據而向水敏晶相逼，混亂間令對方被車撞倒。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com