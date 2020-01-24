木村拓哉開騷唱SMAP舊歌 群星捧場獨欠妻女舊隊友

木村在圈中人緣甚廣，松隆子、長澤正美等都送上花籃祝他演出順利。

木村拓哉的日劇拍檔中村杏（左起）、及川光博、永富愛，與多年好友明石家秋刀魚，親臨捧場。

【明報專訊】現年47歲日本「萬人迷」木村拓哉前晚首度舉行個人演唱會，吸引1.25萬粉絲入場，澤村一樹、及川光博等多名圈中好友親臨捧場，唯獨不見木村妻女工藤靜香與木村光希，以及他在SMAP的舊隊友中居正廣等的蹤影。重拾歌手身分的木村在台上興奮高呼「我回來了」，以示自己單飛發展後，仍能再創事業高峰。

文：蘇珮欣

SMAP於2016年解散時，木村拓哉被指是四分五裂的始作俑者，令其形象下滑。近年他將工作重心轉向拍戲，先後主演日劇《BG~貼身保鑣》及《摘星廚神》，逐步修補形象，加上透過社交媒體與粉絲互動，人氣回升。

睽違5年重返歌唱舞台

木村上月推出首張個人專輯《Go with the Flow》，售出超過15萬張，登上銷量榜冠軍，成績理想，隨即宣布舉行日本巡迴演唱會，在東京及大阪合共演出5場，預計吸引7萬觀衆。

木村前晚於東京代代木競技場為巡迴騷揭開序幕，這是他繼2015年1月在名古屋舉行SMAP演唱會後，首次以歌手身分公開演出，難怪他在台上興奮高呼。「睽違5年，我回來了」！

據報木村個唱吸引1.25萬觀衆，他的日劇拍檔及圈中好友均親臨捧場，包括《摘星廚神》澤村一樹、及川光博、永富愛、玉森裕太、中村杏、寬一郎，《教場》的林遣都、大島優子、三浦翔平，以及《BG~貼身保鑣》間宮祥太朗及同門師弟龜梨和也等，場面星光熠熠。

唱《悠長假期》主題曲

未能抽空現身的圈中好友選擇送上花籃祝木村演出成功，數目之多更放滿整個會場通道，獻花者包括木村在《律政英雄》的舊拍檔松隆子及《假面酒店》長澤正美等。木村人緣佳，個唱高朋滿座，可惜獨欠老婆工藤靜香和愛女木村光希，以及SMAP的4名舊隊友。

木村以SMAP歌曲掀起個唱高潮，安歌時段演唱了SMAP的《夜空的那方》及《Shake》，並表示會繼續珍惜曾經與大家共同擁有的東西。

全晚木村演唱20首作品，除新專輯歌曲外，還與粉絲集體回憶他的經典日劇主題曲，包括《悠長假期》的《La La La Love Song》及《愛情白皮書》的《True Love》，他又感性表示，「沒想到能再有機會站在大家面前，在如此近距離的場地獻唱，要感謝許多歌手給予我力量」。

下廚製作鹿肉咖喱

木村還安排了問答環節，他稱師弟組合「SixTONES」及「Snow Man」上月剛出道，自言跟他們是同一期，拜託大家要多多關照。他又提到今年底將停工的師弟「嵐」，很好奇他們未來的發展。

另外，木村為視頻網站GYAO演出的節目《木村先~~~生！》，昨日公開第80集。木村到訪廚藝學校，穿上廚師服再次化身星級廚師，下廚製作鹿肉咖喱。