【開箱】奧斯卡賽果今揭盅 《上流寄生族》黑馬姿態問鼎最佳電影創紀錄

【明報專訊】第92屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，各獎項大約中午會全部揭盅，今年值得留意的，包括《Joker小丑》成為首部由DC漫畫改編的作品角逐最佳電影等11個獎項，《從前，有個荷里活》、《愛爾蘭人》、《1917：逆戰救兵》各以10項提名緊隨其後。《上流寄生族》幾乎篤定摘下最佳國際電影獎（前稱外語片獎），在競逐的6個獎項中，最佳電影及導演也被視為黑馬，《上》片無論奪得哪個獎，都會為韓片再締造紀錄。

悼念高比拜仁

繼去年司儀人選懸空後，今年主持人繼續從缺，這也是奧斯卡舉辦逾90年以來，僅第3次沒司儀坐鎮。

NBA名將高比拜仁（Kobe Bryant）上月因墜機意外中猝逝，震驚全球，曾經贏過最佳動畫短片獎的他，早被視為奧斯卡的一分子，所以大會特別安排了悼念環節。

《魔雪奇緣2》的《Into the Unknown》入圍角逐最佳電影歌曲獎，為壯聲勢，特別邀請來自丹麥、德國、拉丁美洲、挪威、波蘭、俄羅斯、西班牙、泰國、日本等國的原唱者到場，跟美國「愛莎公主」Idina Menzel一起演出，香港觀衆十分熟悉的《戀愛世紀》松隆子，正是日本的代表歌手。至於早前橫掃格林美多個大獎的超級新人王Billie Eilish，亦首次踏足奧斯卡舞台，演唱《007：生死有時》（No Time To Die）的最新主題曲。

「小丑」角色有望兩奪奧斯卡

《斷背山》希夫烈達（Heath Ledger）2008年初逝世後，憑《蝙蝠俠—黑夜之神》的「小丑」角色贏得奧斯卡最佳男配角獎；今年華堅馮力士（Joaquin Phoenix）亦憑同一角色「小丑」爭奪男主角殊榮，若掄元，將是繼《教父》馬龍白蘭度（Marlon Brando）和《教父II》羅拔狄尼路（Robert de Niro）後，以同一角色再奪奧斯卡演技獎項。

「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）今年大豐收，分別憑《婚姻故事》及《陽光兔仔兵》入圍最佳女主角及女配角，她亦是繼2007年的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）後，在同一屆競逐兩個演技獎項的演員，而奧斯卡舉辦92年來，僅12人有此佳績。