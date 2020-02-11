首部非英語片奪奧斯卡最佳電影 《上流寄生族》贏4獎締韓片紀錄

《上流寄生族》包辦最佳電影等4項大獎，導演奉俊昊跟一班專程飛到美國打氣的演員，分享這份光榮和喜悅。（路透社）

【明報專訊】第92屆奧斯卡頒獎禮賽果出人意表！由奉俊昊執導、宋康昊主演的《上流寄生族》，不單成為首部奪得最佳導演、原創劇本及國際電影獎（即最佳外語片）的韓片，更是史上第一齣非英語片奪得最佳電影殊榮，韓國總統文在寅隨即透過社交媒體道賀。《上流寄生族》自去年5月贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎開始，一直走到改寫奧斯卡歷史這重要一步。

娛樂組

賽前獲得6項提名的《上流寄生族》，先以大熱姿態贏得最佳國際電影獎，一雪李滄東執導《燒失樂園》去年在9強止步的前恥，再包辦最佳導演、原創劇本，以及最佳電影合共4個大獎，僅在最佳剪接及佈景設計兩個技術獎項上分別敗於《極速傳奇：福特決戰法拉利》和《從前，有個荷里活》，但已締造韓國電影前無古人的紀錄。

《臥虎藏龍》曾爭最佳電影落敗

《上流寄生族》既是奧斯卡史上第11部入圍最佳電影的非英語片，也是第6部同屆角逐最佳外語片和最佳電影的作品，過去《臥虎藏龍》和《羅馬》都未能作出零的突破，導演奉俊昊卻做到了。他上台領取最佳國際電影獎表示：「今年大會把最佳外語片改名為最佳國際電影，很高興可以成為首名得獎者，我們今晚不醉無歸。」

奉俊昊奪最佳導演向對手致謝

其後獲頒最佳導演獎，奉俊昊再次上台，情緒更加高漲，「我以為拿到國際電影獎後，今晚便到此為止，心情反而變得輕鬆了」。並向其他競爭對手逐一致謝，包括年輕時已視為學習對象的《愛爾蘭人》導演馬田史高西斯（Martin Scorsese），以及《從前，有個荷里活》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）等，更開玩笑說要把金像獎切成5份，跟每名候選導演平分。

《上流》全球累積票房近13億

《上流寄生族》不單叫好更加叫座，截至前日為止，美國票房收逾3550萬（約2.76億港元），成為去年最賣座的外語片，全球累積票房更達1.65億美元（約12.87億港元），因此有外國影評人認為，此片算是荷李活近年罕見的雅俗共賞作品，加上電影批判階級觀念，為弱勢社群發聲，完全符合奧斯卡的主調。《上流寄生族》故事講述韓國一個住在半地下室的貧窮家庭，一家四口為了「脫貧」，千方百計跟富有人家攀關係，隨着貪念愈來愈猖獗，情况變得愈來愈失控，最終導致悲劇收場。

進軍國際影壇狂掃逾360獎項

奧斯卡結束後，奉俊昊接受外國傳媒訪問時，不諱言「我是個怪人，只會跟出色的演員做自己熟悉的電影，《上流寄生族》亦不例外」，又說此片是一齣很純粹的韓國電影，剛巧獲全球影迷喜愛而已。事實上，《上流寄生族》自去年5月贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，正式展開進軍國際影壇之旅，先後亮相悉尼電影節、多倫多影展、美國Telluride電影節等，再於美國演員公會、金球獎、「英國奧斯卡」BAFTA等頒獎禮，合共奪超過360個提名和獎項，最後踏上奧斯卡舞台，絕非僥倖。

港推出彩色及黑白版本

隨着《上流寄生族》揚威奧斯卡，香港發行商乘勝追擊，宣布即日起同時放映彩色及黑白版本。據報奉俊昊一向鍾情於黑白片，早在2009年推出《骨肉同謀》時，亦曾另外炮製黑白版本，今次再下一城，他解釋《上流寄生族》換上黑白畫面後，可以帶出不一樣的感覺，更能打動觀眾。

（第92屆奧斯卡頒獎禮）