奉俊昊作品題材多變主旨如一

奉俊昊曾經憑電影《末世列車》進軍荷李活，贏得奧斯卡後，他表示將會繼續拍攝英語電影。

奉俊昊憑《上流寄生族》榮膺韓國史上首名金像導演，亦是亞洲首名奪得最佳原創劇本獎的韓國編劇。（路透社）

【明報專訊】畢業於韓國延世大學社會系的奉俊昊，2000年首次執導長片《綁架門口狗》，由於劇情太偏鋒，未為普遍影迷接受；事隔3年首次跟宋康昊合作《殺人回憶》，講述警方追查一宗連環姦殺案，結果電影震驚影壇，更為奉俊昊贏得韓國大鐘獎等多個獎項。

平均3年推出一部新片的奉俊昊，無論拍攝怪獸片《韓流怪嚇》、犯罪片《骨肉同謀》，甚至進軍荷李活的科幻片《末世列車》及《玉子》，題材與風格都顯得多樣化，但其批判社會不公平的主旨，卻是始終如一。

揭貧富懸殊社會問題

例如《末世列車》講未來氣候問題惡化，僅存的人類登上一輛類似「挪亞方舟」的列車，過着自給自足的生活，問題是車廂分成前後兩區，富裕的前區乘客生活奢華，後區貧民受盡壓迫和歧視，最後終於群起反抗。某程度上，揭露貧富懸殊的社會問題，正是跟《上流寄生族》一脈相承。

當《上流寄生族》揚威奧斯卡後，奉俊昊下一部作品自然成為焦點，原來他早有打算，「我會開拍兩部電影，一部韓文一部英文」，但題材需保密。

宋康昊︰再合作要演舒服角色

由於不少韓國傳媒專程飛到美國報道《上流寄生族》奪金經過，電影公司在頒獎禮結束後，特別安排奉俊昊跟一眾演員包括宋康昊、朴素丹及趙汝貞等接受訪問。電影男主角宋康昊被問到會否跟導演第5度合作？他笑說：「跟奉俊昊拍戲太辛苦了，如下部電影角色能像《上流寄生族》的李善均一樣舒服，或許可以考慮。」

（第92屆奧斯卡頒獎禮）