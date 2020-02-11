文在寅發文祝賀 朴敘俊看直播「瘋掉了」

朴敘俊雖然忙於拍新劇，昨日也不忘看直播，隨即祝賀《上流寄生族》得獎。

近日身在美國的孔孝真（左），上載與《上流寄生族》導演奉俊昊（中）在美國會面時的合照。

【明報專訊】《上流寄生族》在奧斯卡奪4獎成為大贏家後，韓國總統文在寅在網上發文祝賀，以奉俊昊及一眾台前幕後為榮，感謝他們帶來自豪與勇氣；又盛讚該片是過去百年所有韓國電影人努力的成果，今後政府會繼續提供毫無顧慮的創作環境，並十分期待奉俊昊下一部作品。

孔孝真金高恩惠利祝賀

不少韓星驚聞喜訊後，第一時間在社交媒體發文祝賀，包括EXO成員Suho、《灰姑娘與四騎士》丁一宇、《山茶花開時》孔孝真、《鬼怪》金高恩、《檢察官內戰》鄭麗媛及《回答吧！1988》惠利等，當中客串《上流寄生族》的朴敘俊在Instagram上載得獎片段稱「瘋掉了」，其後再貼出好友崔宇植眼泛淚光的照片，盡顯二人友情。片中扮演富裕家庭幺子一角的童星鄭賢俊表示，雖然身在韓國，但也參與了這歷史性一刻。

與奉俊昊私交甚篤的《原罪犯》導演朴贊郁稱對方得獎，不感驚訝，又謂能與才華橫溢的奉俊昊相識，非常幸運。

奉俊昊翻譯員受讚賞

另一方面，在各大頒獎禮陪伴奉俊昊左右的美女翻譯員，也因為《上流寄生族》而成為焦點。據悉，她名叫崔成宰（Sharon），並非專業傳譯員，而是在美國大學修讀電影的韓國畢業生，還製作過短片。奉俊昊去年出席康城影展開始到奧斯卡頒獎禮，Sharon一直為他擔任大大小小活動的翻譯。表現更獲外界大讚，認為她不但英語流利，且能生動地譯出奉俊昊所說的笑話。

（第92屆奧斯卡頒獎禮）