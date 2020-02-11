畢彼特膺男配角獎 感謝拍檔導演子女

【明報專訊】荷李活男神畢彼特（Brad Pitt）憑《從前，有個荷里活》的動作替身角色，贏得最佳男配角獎；他致謝時感謝導演塔倫天奴（Quentin Tarantino），讚他獨一無二，「影壇沒有你會變得很沉悶」；之後他又感謝片中拍檔里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及子女。

羅拉丹迎來最佳生日禮物

畢彼特並非首次奪得金像獎，2014年他監製的《被奪走的12年》贏最佳電影，已有一座小金人在手。不過身為演員，他曾經憑《十二猴子》角逐男配角獎落敗；之後以《奇幻逆緣》、《魔球》爭影帝亦飲恨，所以這次奪得男配角獎是對其演員生涯的肯定。

羅拉丹（Laura Dern）憑《婚姻故事》的離婚律師角色，奪得最佳女配角殊榮；她讚賞導演諾亞鮑伯（Noah Baumbach）寫了一個關於愛的故事。除了感謝一對繼子女外，她又多謝演員雙親：《百萬獎金夢》布斯丹（Bruce Dern）和《野性的心》戴安雷（Diane Ladd），「有些人說不要跟英雄碰面，但我說如果你真的有幸，他們會是你的父母，把這獎項跟我的演藝英雄、傳奇：布斯丹和戴安雷分享」；之後她又說此獎是歷來最佳的生日禮物，原來昨天是羅拉丹的53歲壽辰。

（第92屆奧斯卡頒獎禮）