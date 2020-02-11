傑出女導演 名留妮坦莉寶雯衣襟

【明報專訊】今屆奧斯卡最佳導演候選名單，沒女導演入圍，因而飽受爭取平權分子批評。昨日頒獎禮未知是否想「補鑊」，特意安排愛爾蘭指揮家Eimear Noone，為提名最佳配樂的作品擔任現場指揮，成為奧斯卡史上首名參與演出的女指揮家。

20年來首次女性奪最佳配樂

負責頒發最佳配樂的「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）跟《異形》薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）及「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot），在台上讚揚所有女性都是超級英雄。憑《Joker小丑》奪得最佳配樂獎的冰島女作曲家Hildur Gudnadottir表示，要將獎項獻給所有少女、女性、母親及女兒，並稱社會需要聽到女性的聲音。據報她是奧斯卡近20年來首名奪得此獎的女音樂人。

另一方面，頒獎嘉賓之一《黑天鵝》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）昨日也為平權發聲。她穿著Dior的設計踏上紅地氈，其外套衣襟繡有今年表現突出卻不獲奧斯卡提名的女導演名字，包括《小婦人》導演姬達嘉域（Greta Gerwig）及《別告訴她》王子逸（Lulu Wang）等，以示致敬。

（第92屆奧斯卡頒獎禮）