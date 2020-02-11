陳山聰怕交叉感染 煞停造人計劃

【明報專訊】陳山聰、譚俊彥及吳若希（Jinny）等昨日於電視城錄影《娛樂大家十點半》。山聰日前被影到偕太太到龍母廟祈福，他否認去求子，稱去攝太歲，因媽咪和太太今年都犯太歲，這段時間又不想母親太操勞，故代對方去。

由於新型冠狀病毒肆虐，山聰自言減少外出，可趁有時間留在家積極造人？他笑言更加不行，免得交叉感染，現在連與太太惜惜都不敢，他說：「現在全面停工，在家也無得開工。」譚俊彥笑稱拍《天命》的都能造人成功，陳展鵬都搞掂了，會督促山聰，又說可提供對方生仔甫士。山聰笑言：「不用了，得就會得，只祈求香港和家人身體健康。」

Jinny無意避走澳門

Jinny日前一家三口到佛堂派發口罩給長者，她表示每年都會與老公到佛堂派齋，今年撞正疫情，老公事前找到一批口罩，於是當禮物送給長者，派了約千多個，她稱今次買口罩其實不止老公一人的力量，森美、林穎彤和譚嘉儀亦有出錢。

Jinny表示因老公做貿易生意，所以屋企的消毒物品有充足貨源，暫時不用搶購。Jinny對香港控制疫情也有信心，故暫時無意回澳門居住，只要避免去人多地方，減少聚會，最重要勤洗手。

記者：陳釗

攝影：劉永銳