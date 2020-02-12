好姊妹毋懼疫情堅持慶生 李施嬅搵少人地方book房食飯

【明報專訊】黃浩然、李施嬅、謝賢（四哥）、米雪、譚俊彥、陳煒及監製梅小青昨日出席劇集《法證先鋒IV》宣傳活動，鑑於新冠肺炎疫情嚴竣，大會明顯加強防疫，安排所有人士進場前先噴消毒液，眾演員也戴上口罩，只在拍照和分享合作點滴時才除罩露面。今日（12日）39歲生日的李施嬅，席上獲四哥代表贈送鮮花，但現場蛋糕欠奉。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

李施嬅表示目前新冠肺炎疫情嚴峻，即使生日也不想跟家人外出慶祝，故決定取消飯敘，減少去人多地方，不過「胡說八道會」一班好姊妹就非常有心，堅持聚會為她慶生，故相約去人流稀疏的地方食飯，她說：「一班好姊妹堅持要見面，所以我book咗間房，簡簡單單一齊食餐飯。」談到生日願望，李施嬅希望身體健康、劇集收視理想，加上該劇是監製梅小青退休之作，碰巧自己生日出新歌，跟海俊傑合唱的《二次緣》，是最佳生日禮物。

黄浩然帶子女行山踩單車抗疫

黄浩然希望劇集帶出正能量，讓觀眾在「疫」市中減壓，「我對收視無壓力，梅小青話睇片後好滿意，我睇劇本時都感覺值得推介」。身為人父的他談到子女停課，已消耗不少體力跟他們行山、踩單車，幸好校長和老師近日推出網上平台教學，填補小孩時間表，讓他有喘息機會。他稱太太一向有儲備口罩及消毒物品，物資尚算足夠，有空間去幫助別人，「最近真的很少外出，始終有人病，會加重醫護壓力」。李施嬅表示日前到屋邨派口罩，希望發揮互助精神，「一個人病，全部人都有危險，不過我對香港有信心，經歷過SARS，大家都好乖，會注意衛生」。

梅小青告別作獲四哥撐：真的無憾

將於5月退休的梅小青臨別依依，現場多謝台前幕後通力合作，才能順利完成她最後的無綫作品，她說：「今次邀請到四哥合作，真的無憾了，他是我偶像，見到他要立正的！」

梅小青笑稱四哥好調皮，不時嚇她，「四哥好曳，有次致電給我說想不拍了，之後他致電給我都好驚，原來他玩我，只是問打什麼呔好睇！不過今日他又好乖，叫他三點半來，三點正已到了」。梅小青因患腦血管栓塞，決定退下火線，她表示患病已是兩年前的事，目前已康復，但會保持體檢，她說：「醫生說我聽覺好，早發現問題。當時我忙於《深宮計》，耳裏常聽到啪啪聲，覺得啲血衝唔到上腦，原來是血管斷了，得番一絲絲連住，完成劇集後期工作立即做手術，大病後決定退休。」

四哥：霆鋒上唔到飛機滯留內地

四哥稱拍該劇並不辛苦，歡迎下次再跟梅小青合作，但到場才知道她退休的消息。提到最近全城搶購口罩抗疫？四哥坦言沒有儲存太多口罩，皆因很少外出，也甚少去人多地方。兒子霆鋒可有為他準備防疫物資？他爆霆鋒滯留內地，「我同佢好耐無見啦！他四圍走，我都唔知佢喺邊。之前佢話喺內地返唔到來，上唔到飛機。我唔擔心佢，佢大個仔嘞，我想佢擔心我，不過我不怕病毒，是病毒驚我呀！」

提到前妻狄波拉好驚受感染，被發現戴兩個口罩？四哥搞笑說：「她乜都驚，見到我都驚！」

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