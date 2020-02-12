拍名廚Ricky意大利尋美食 黃秋生呻勞累曾3日無冲涼

【明報專訊】黃秋生去年11月伙拍名廚好友張錦祥（Ricky）為ViuTV主持飲食節目《究竟食咗乜》，前往意大利各區，展開美食之旅，更深入介紹魚露、芝士和黑醋等製作過程。

秋生和Ricky相交廿多年，秋生笑謂初相識Ricky，就被對方「搵老襯」，一鍋潮州粥貴到不得了，不過真的很好吃；那秋生是否嘴刁食客？Ricky說：「他比較用心品嘗，有些人填飽個肚便可，但秋生每一啖都有評價，由第一啖到最後一啖也有不同評價。」

說到拍攝趣事，秋生大呻很勞累，皆因兩星期的行程，走訪了十多個城巿，又住在偏遠山區的民宿，他說：「每晚9、10時才到達民宿，累到試過3日沒冲涼，身體一陣味也照瞓。每天早出晚歸，行李基本沒拿過出來。」

Ricky指此行才知道秋生的生活原來那麼健康和正常，晚上10時便睡覺；秋生則踢爆Ricky精力充沛，勞累了一天仍夜夜笙歌，他笑說：「有晚他飲醉蹲在牆角睡着了，我不停叫他和打他，他毫無反應，我一度以為他中風。」

魚露驚為天人

講到意大利美食，他們滔滔不絕，秋生更大讚Ricky廚藝精湛，利用當地食材整雲吞麵，味道和香氣跟香港出名的雲吞麵店一模一樣，又就地取材，用壁爐也能焗出美味靚雞，秋生坦言：「他真的很犀利，旅程中和當地人比併廚藝，只輸了兩仗。」

他們更深入介紹當地食物的製作過程，秋生最難忘是由鯷魚醃製而成的魚露，他說：「最耐的要等3年才滴出來，真是滴滴金。員工只用橄欖油和魚露來炒意粉，我心想『食唔食得㗎？』但吃了一口就驚為天人，好鮮味，如魚湯精華。雖然一小瓶百多元港幣，我即掃了數支。」他又指有個麵包師傅製作麵包超好味，放在車廂內一星期，麵包依然鬆軟不變壞。

留家飲酒抗疫

另外，因新型冠狀病毒疫情持續，秋生直言不敢出街，他說：「早知在意大利不回來，跟他們在山上牧羊好過！我已經留在家中吃了20日蘿蔔糕。」

問他們有否研究抗疫食療？Ricky笑稱自己用高酒精療法，40度酒精內服，70度酒精外敷；秋生也用這個方法，並謂：「我一個人3日飲兩支清酒。（有否撲口罩？）不需要，不是經常出街，而且我搵到SARS時剩下來的20多個口罩。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com