《上流寄生族》得獎疑拖低奧斯卡收視 馬克路法奴有望拍同名美劇

【明報專訊】第92屆奧斯卡頒獎禮經已圓滿結束,韓片《上流寄生族》破紀錄包辦最佳電影、導演、原創劇本及國際電影合共4獎,成為今屆大贏家。不過,據美國ABC電視台公布收視成績,收看直播的觀眾人數只有2360萬,比上屆少了20%,成為史上最差。另外,《上》片導演奉俊昊早前宣布開拍同名美劇,有傳「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)將會擔綱主演。

奧斯卡頒獎禮電視直播收視高低,很大程度跟入圍電影的票房多寡,以及擔任司儀的人選有關,例如史上最高收視的是1998年奧斯卡,受惠於全球票房接近22億美元(約171.6億港元)的《鐵達尼號》,此片橫掃最佳電影及導演等11個獎項,收看直播的觀眾人數高達5524萬。

增加院線

反觀今年既沒司儀,大贏家《上流寄生族》全球票房僅1.65億美元(約12.87億港元),結果收看直播的觀眾人數由上屆2960萬觀眾,急跌至只得2360萬,跌幅多達20%,刷新奧斯卡史上最低紀錄。不過《上》片揚威奧斯卡後,美國發行商隨即把原本只有1060個放映銀幕,增至全國2000個,有望令當地票房累收3550萬美元(約2.76億港元)的數字,隨之大幅上升。

據統計,美國最賣座的外語片前5位,排名榜首的是《臥虎藏龍》,累計票房收1.28億美元(約10億港元),其次是《一個快樂的傳說》(約4.46億港元)、《英雄》(約4.18億港元)、《Instructions Not Included》(約3.47億港元)和《魔間迷宮》(約2.93億港元)。從目前票房走勢推斷,《上流寄生族》應該很快便可取代《魔》片成為第5名。

另外,有線頻道HBO早前宣布把《上流寄生族》翻拍成美劇,導演奉俊昊跟曾經拍過《為副不仁》、《沽注一擲》的亞當麥奇(Adam Mckay)擔任聯合監製。據娛樂網站TMZ報道,前日擔任奧斯卡頒獎嘉賓的《復仇者聯盟》男星馬克路法奴,有望擔任新劇男主角。由於仍在籌備階段,最快將於明年開拍,因此故事大綱仍是個謎,有傳新劇將以外傳形式拍攝,全劇長約6小時,大約分為5至6集。馬克昨日在洛杉磯機場被TMZ記者問到可會主演《上》劇時大方回答:「如果有人邀請我,這是我的榮幸。」加上他跟HBO早有合作,主演新劇《I Know This Much Is True》將於4月首播,因此他接拍《上》劇的可信性甚高。

通宵慶功

頒獎禮結束後,《上流寄生族》台前幕後舉行慶功宴,剛巧到美國旅行的《山茶花開時》孔孝真和《炸雞特攻隊》李荷妮,亦獲電影公司邀請出席,後者更把她跟奉俊昊、李善均等合照上載至社交網。不過有網民卻批評李荷妮並非《上》片演員,沒資格參加慶功宴,她聞言隨即刪相兼致歉。事件惹起爭議,有人繼續鬧李荷妮,亦有人認為她沒做錯,根本毋須道歉。慶功宴結束後,奉俊昊等人意猶未盡,拉大隊到位於洛杉磯的韓國城(Koreatown)繼續吃喝,直至清晨5時才結束。負責招待他們的韓國餐廳員工,事後把照片上載至社交媒體,不過未幾即刪除了,莫非又是怕了韓國網民的指罵?