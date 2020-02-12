【開箱】《上流寄生族》膺金像獎推手 CJ副主席李美敬

【明報專訊】第92屆奧斯卡頒獎禮，當《上流寄生族》奪得最佳電影後，監製輪流致謝，唯一以英語發言的女士，開腔未幾就被大會關燈，台下的荷李活影星紛紛鼓譟；大概熄燈的工作人員以為這化了濃妝的女士不過普通韓國大媽，不曉得她才是讓《上》片登上奧斯卡舞台的最大推手。

顯赫家世 熱愛電影

現年61歲的李美敬是三星集團創辦人的孫女，CJ是其中的貿易分支，最初做食品生意，及後發展至生物科技和藥業；1993年開始從三星分拆開來，李美敬致謝時提及的胞弟李在賢，由2002開始出任CJ集團CEO。《上》片導演奉俊昊曾說，李美敬是真正影迷，看大量電影，而且把熱情投注影壇。除了《上》片，奉俊昊的舊作《末世列車》、《骨肉同謀》和《殺人回憶》都是CJ投資。

李美敬懂韓、英、中、日四語，首爾大學畢業後，曾到台大念語言學，又在慶應義塾大學習日語，在美國哈佛讀亞洲研究碩士畢業，又曾到上海復旦大學修讀中國文學和歷史。在美國讀書時更興起念頭要推廣韓國文化，同時她在當地也感受到創作自由的重要。

投資夢工場 涉足演藝圈

CJ涉足娛樂產業，卻是上世紀90年代一個偶然，當時李美敬在三星位於美國的分部工作，一名經常往來的律師告訴她，金像導演史匹堡（Steven Spielberg）、前迪士尼動畫高層謝菲卡辛堡（Jeffrey Katzenberg），以及唱片業巨子David Geffen準備合資創辦新的娛樂王國夢工場，並希望三星能入股投資；事實上當年不少亞洲電子企業，如日本的新力和松下，都有投資荷李活電影公司，可三星還是希望專注老本行。李美敬和胞弟李在賢對這宗交易卻很有興趣，最終CJ注資3億美元給夢工場，擁有夢工場所有電影在亞洲（除了日本）的發行權。卡辛堡當年曾說，「沒有這兩個人就沒有夢工場；保羅艾倫（微軟創辦人之一，最早的投資者， 注資5億美元）和李美敬」。事實證明李美敬沒投資錯誤，夢工場製作過《功夫熊貓》、《馴龍記》、《史力加》等賣座作，也為CJ開拓了邁向國際的人脈。

娛樂王國遍及歌影視

《上流寄生族》成為奧斯卡大贏家前，李美敬接受《Hollywood Reporter》訪問，談及20多年前為了在美國推廣韓國電影，她拿着大批DVD跑遍華納、環球、霍士等電影公司，只要有丁點機會她都會嘗試，但沒任何人認為韓片夠好。李美敬說，朴贊郁執導的《原罪犯》2004年在康城影展贏得大獎成為轉捩點，向世界證明了韓片也有實力，15年後，輪到《上》片創造歷史，在康城奪得至高榮譽金棕櫚獎。

李美敬的娛樂王國卻不止於電影一途，1990年後期，CJ率先在韓國發展multiplex，如今已是當地最大型的連鎖戲院；成立基金支持本土電影人，也凝聚了支持韓國電影的觀衆；創立Mnet頻道專攻音樂，曾經在港舉行多年的MAMA音樂頒獎禮，正是Mnet所主辦，以及在美國舉行的KCON，都是CJ旗下產物，也讓韓流面向全球。