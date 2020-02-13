香港金像獎首次取消實體頒獎禮 爾冬陞考慮錄播 擔心賽果外泄

【明報專訊】金像獎協會主席爾冬陞（小寶）昨日在電話訪問中表示，第39屆香港電影金像獎頒獎禮原定4月19日舉行，但新冠狀病毒肺炎疫情難以掌控下，將取消實體頒獎禮；由於製作涉及太多人，為免交叉感染的風險，而且擔心改以錄播形式，會外泄得獎名單，海外得獎者又未能入境親身領獎，金像獎董事局正面對艱巨挑戰，肯定不可以如期舉行，唯有在10日內尋求對策，將損失減至最低。

可能5月上旬公布賽果

小寶形容今屆頒獎禮遇到史無前例的困難，涉及太多人，以大家健康為大前提，避免交叉感染，現正考慮錄播，但擔心賽果外泄，一切有待開會及疫情進展而定；他表示其中一個方案改於5月上旬公布賽果；考慮過延期，效法香港電影評論學會先公布得獎名單，之後再舉行頒獎禮，但鑑於明年是金像獎40周年，不想拖延太遲，阻礙明年頒獎禮籌組。

2003年SARS 頒獎禮如常舉行

今次疫情較2003年SARS嚴重，考驗是否更大？小寶表示﹕「03年是張同祖負責，當年面對SARS都繼續主辦，但事隔多年，我已經忘記當年情况，現在要處理無數會議，去解決太多人參與的問題，所以要多花10日去開會研討方案。內地演員有份提名，就算他們得獎，也未必能入境領取獎項。」

他透露如果疫情更壞，有機會再應變，「希望唔好啦，電影始終是一個工業，無論如何都想頒獎作為鼓勵。今年投票有1475人，比上屆多89名選民，去年投票率是66.44%，今年是60.63％，投票率降低，但投票的人多了，過往幾年投票率均超過60％不算低」。

考慮評審網上睇片

小寶表示，昨日公布入圍名單前，首輪投票工作已完成，第二輪投票隨即舉行，但遇到阻滯，過往安排在古天樂劇場和電影資料館給一眾評審睇片，但兩場地已封館，現在要和片商商討可否製作影碟或在網上睇片。至於場刊方面，會繼續在安全情况下進行，留下文獻，向終身成就獎及專業精神獎得主致敬。

過往幾年，有「金像同行」環節，關心社會議題，今年會否採購口罩送暖給有需要人士？小寶表示方案曾提出過，大會不想參與籌組的同事受感染，大家理解出去拍攝有風險，加上金像獎財政不多錢，連開會時用的口罩都買不到，要看能力範圍能否做得到。今年金像獎損失是否很大？他說﹕「少少，籌組不久便煞停，用錢不多，暫時接受到，如果繼續下去，使費就很大。」

說到香港電影進入寒冬期，協會會否幫助業界解困？小寶知道香港電影工作者總會正商討及會跟政府開會，研究解決方法，金像獎協會沒做這方面工作。

記者﹕鍾一虹、柯美