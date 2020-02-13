曾國祥《少年的你》12提名領先 鄭秀文兩片爭影后

在《麥路人》扮演「麥難民」的郭富城（左圖起），以及在《犯罪現場》飾演劫匪的古天樂都曾在金像獎稱帝，他們今年將迎來在《叔．叔》扮演同志的太保挑戰。

《少年的你》12提名領先，男女主角易烊千璽（左）和周冬雨（右）齊爭帝后殊榮。

從未在香港電影金像獎封后的鄭秀文，今年憑《花椒之味》（上圖）和《聖荷西謀殺案》（右圖）爭獎，機會大增還是分薄票源？

【明報專訊】「第39屆香港電影金像獎」昨日透過電郵公布入圍名單，曾國祥執導的《少年的你》獲最佳電影、導演、男女主角等12項提名領先。值得留意的是鄭秀文（Sammi）憑《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》兩片角逐最佳女主角

《少年的你》在內地票房累計超過15億人民幣，成績不俗；女主角周冬雨跟之前憑《幻愛》奪香港電影評論學會最佳女演員的蔡思韵，以及《金都》鄧麗欣將圍攻《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》的Sammi，未知從影多年又多次入圍卻飲恨的Sammi，能否有所突破一嘗影后滋味？

影帝之爭：太保力敵郭富城古天樂

去年競逐金馬影帝落敗的《叔．叔》太保和《金都》朱栢康，再戰金像獎最佳男主角，對手包括《少年的你》內地演員易烊千璽，以及影帝級人馬：《麥路人》郭富城（城城）和《犯罪現場》古天樂（古仔）。

緊隨《少年的你》之後獲最多提名的，是麥曦茵執導的《花椒之味》，共爭奪11個獎項，《花》片除了Sammi角逐影后，還入圍最佳電影、導演、編劇，片中扮演Sammi同父異母妹妹的台灣女星賴雅妍，也有份角逐最佳女配角，對手包括《聖荷西謀殺案》蔡卓妍和《金都》鮑起靜等。

《麥路人》共獲10項提名，除了爭奪最佳電影及男主角外，張達明和萬梓良更雙雙角逐最佳男配角，跟《犯罪現場》姜皓文和周星馳執導《新喜劇之王》的內地演員張琪爭獎。

候選影帝祝福健康平安

古天樂憑《犯罪現場》再次入圍最佳男主角，反應冷靜：「平常心，入圍已經好開心，最希望大家身體健康。」朱栢康首先感謝上帝，「在我人生中為我安排很多條路，成就很多東西，縱然有高低。多謝金像獎評委和投票的同業，喜歡Edward這個角色和我的表現，感到非常榮幸和驚喜，在電影圈短短時間，可以和神枱級前輩一齊躋身提名，所以有提名已當得獎，多謝成就我的家人、朋友、經理人、演藝學院老師，《金都》台前幕後演員和工作人員。」《叔．叔》太保說﹕ 「電影人生有高低潮，人生也是一樣，平安最重要，香港有很多我關心的人和事及很多好朋友，希望香港平安！」

曾奪金像獎影帝的郭富城，今次憑《麥路人》再爭獎，「好開心知道《麥路人》有10項提名，對劇組來說一定是好大鼓舞。大家用心拍了一部關心社會議題的電影，是不容易的。今次得到10個提名，證明大家所付出的努力是值得。不過我同劇組會以平常心面對，而當下最希望世界早日平安」。

鄧麗欣：心情很複雜

鄧麗欣憑《金都》入圍最佳女主角和最佳原創電影歌曲，「最近的氣氛經常看到些負面新聞，在這個局勢環境，收到好消息，心情很複雜，但開心的！第二次提名最佳女主角（2018年《空手道》），多謝大家給我肯定，恭喜導演、朱栢康和鮑姐入圍，很開心連歌曲都入圍，多謝林二汶寫首好歌給我，我當自己拿了獎」。

首次拍港產片《幻愛》即獲提名影后的蔡思韵表示與有榮焉，「能夠入圍金像獎最佳女主角，對我人生來說簡直就像當年考大學被錄取一樣，如幻似真又難以置信。這次入圍代表作為新人的我拿到一條鎖匙，走進一道更險峻的電影之門。我會更用心、更認真去看待表演，更肯定和自信地說：我，蔡思韵是一位女演員」。

蔡卓妍恭喜Sammi

姜皓文身在檳城醫院做例行身體檢查，獲知憑《犯罪現場》提名最佳男配角，感到驚喜，「今年沒想過會有提名，因為今年電影作品不多。 」他指對於頒獎禮因為疫情改變形式，有點可惜，但覺得需要﹕「大家要以健康為先，相信大家會明白同體諒，大家加油！」

憑《聖荷西謀殺案》角逐最佳女配角的蔡卓妍（阿Sa），「感恩！好開心能夠遇到一個好好的導演、兩個好好的對手，以及一個好好的團隊，亦都恭喜Sammi提名最佳女主角，好開心！希望大家都身體健康！」

獲最多提名的《少年的你》劇組回應﹕「今次電影獲得多項提名，就是全體台前幕後的鼓勵，感謝各位的肯定。」

記者﹕鍾一虹、柯美

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