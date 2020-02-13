傳患腦瘤 上周低調舉殯 24歲《鬼怪》女星高秀貞病逝

【明報專訊】韓劇《鬼怪》女星高秀貞所屬事務所昨日突然公布死訊，表示她因病逝世，已於本月9日舉行葬禮，令粉絲震驚不已。雖然事務所未有透露死因，但據韓媒報道，高秀貞生前罹患腦瘤，因此有粉絲及好友紛紛透過社交媒體留言悼念：「不要再受疾病之苦了。」事務所對於有關傳聞，表示不置可否。

高秀貞所屬事務所Story J昨日透過社交媒體，公布旗下藝人高秀貞死訊：「我們的高秀貞已經變成天上星星，她比任何人都要純潔和美麗，散發清新的光芒，並以燦爛的笑容來歡迎我們。你以美麗的青春，純潔的心靈來演戲，我們永遠記得。希望妳在彼岸不再受到病痛之苦，安息吧。」

為偶像當演員

生於1995年4月的高秀貞，4年前憑高收視劇集《鬼怪》出道，扮演其中一隻女鬼，跟女主角金高恩有對手戲；同年再演出有線台JTBC劇集《所羅門的偽證》，扮演其中一名女學生。除了拍劇，她又曾擔任男團防彈少年團（BTS）推廣首爾旅遊業的歌曲《With Seoul》MV女主角。

高秀貞曾經表示，她的偶像是韓劇《貝多芬病毒》男星金明民，高中期間看過此劇，因而萌生成為演員的念頭。

高秀貞生前甚少更新社交媒體Instagram內容，除了工作期間的幕後花絮照片外，她亦有公開愛犬，以及她跟母親的合照，估計母女感情甚佳，如今「白頭人送黑頭人」，實在令人唏噓。至於最後一次更新，已是去年12月22日，上載她跟友人開派對的照片，因此不少網民都選擇在此留言悼念她。