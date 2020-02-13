【開箱】「奉俊昊沒拍過一部爛片」 盤點出爐金像導演「好戲派」

【明報專訊】韓片《上流寄生族》創造歷史，橫掃奧斯卡最佳電影、導演等4獎，不少人翻出奉俊昊過往訪問，包括他曾在倫敦試映會的答問環節中披露，《上》片有着其年輕時的個人經歷，「我的女友當時為富裕家庭的孩子私人教授英語，他們還需要一個數學老師，於是她介紹了我」，一如片中窮人家的崔宇植後來介紹妹妹朴素丹擔任富人幺兒的藝術老師；但奉俊昊笑言，數學並非他的強項，但跟女友一起在那富人家庭工作，「故事也到此為止，我們沒做什麽壞事……其實兩個月後我就被解僱了，當時的女友現在是我妻子」。奉俊昊不但沒做壞事，在電影方面更貢獻良多，《上》片的美國發行公司Neon創辦人Tom Quinn曾說，「《上》片是好戲，奉俊昊從沒拍過一齣爛片」。Tom認為，奉俊昊20年來累積了粉絲群，《上》並非一夜成名。奉俊昊首部電影《綁架門口狗》距今20年，他歷來的產量也不算多。

2000年《綁架門口狗》

《綁架門口狗》曾在香港國際電影節放映，並獲得國際影評人聯盟獎，女主角裴斗娜當時仍是新人；故事講述失業大學講師元俊不能容忍狗吠聲，展開綁架狗隻行動，管理處女職員千男卻誓要捉拿殺狗人魔。元俊太太養狗後，他跟千男化敵為友聯手救狗。當年韓流剛起步，港版找來楊千嬅等配音，但港韓兩地的票房都未如理想。奉俊昊的編導風格卻已具雛形，關注低下階層生活，始終如一。

2003年《殺人回憶》

奉俊昊愛將宋康昊伙拍《成為王的男人》金相慶主演《殺人回憶》，兩人在片中扮演個性迥異的警察，在查案過程中卻性格逆轉。此片改編自轟動的華城連環殺人案，講述1986年京畿道某處發現女屍，死前曾遭強姦。兩個月後，以相同手法的先姦後殺案相繼出現，立即引起全國關注，警方因此成立調查小組，並由探員朴斗萬和徐泰潤負責。朴斗萬一向以第六感破案，並迫使鎮上所有壞蛋認罪；徐泰潤則是重新整理所有資料，務求找到線索，因此兩人發生不少摩擦，關係更為緊張。

此片跟大衛芬查（David Fincher）的《殺謎藏》一樣，到結局兇徒都未能繩之於法，但兩名警員卻因為案件產生重大轉變；記得片末，本來一直理性查案的徐泰潤面對疑犯，已瀕臨崩潰，反而一直顯得粗枝大葉的朴斗萬，在暴雨中冷靜地阻止了拍檔開將會後悔莫及的一槍。《殺人回憶》不是要告訴觀衆誰是兇手，反而在探討人性善惡。

2006年《韓流怪嚇》

奉俊昊再次起用宋康昊擔任主角，《韓流怪嚇》雖然只是他的第3齣導演作品，卻在韓國創下逾1300萬觀影人次。故事開始講述美軍科學家將大量變異的甲醛倒入漢江；6年後，漢江大橋下突然出現從未見過的生物，並開始攻擊圍觀的群眾，漢江河岸頓成人間煉獄。在河邊經營雜貨店的阿斗努力抵抗，卻目睹女兒賢書被不明生物吞噬。攻擊過後，不明生物消失在河中。然而不明生物所造成的傷害，幾乎癱瘓首爾，政府於是把漢江河岸全面封鎖，並聲稱這不明生物身上帶有可怕病毒。其中駐韓美軍士兵感染病毒身亡，美軍認為化武是唯一可控制不明生物並阻止病毒散播的方法。此時阿斗接到女兒賢書的求救電話，但政府方面沒有人相信他。阿斗和家人為救賢書，決心靠自己的力量，闖入漢江禁區。此片拍得緊張刺激幾乎毫無冷場，導演也暗諷政府隱瞞疫情真相。

2009年《骨肉同謀》

金惠子和元斌在《骨肉同謀》分飾母子，講述守寡多年的母親與獨生子斗俊相依為命，後者天生智商缺陷，某天一個女孩的屍體被發現棄置在廢棄大樓內，斗俊被警方視為頭號嫌疑犯，更在警方脅迫下承認罪行。母親為了拯救兒子，從鄉下來到大城市，用盡方法為兒子洗脫嫌疑，最終兒子無罪了，但真相卻令這媽媽更難承受。奉俊昊在片中呈現的母愛毫不陳腔濫調，卻沉重得令人透不過氣來。

2013年《末世列車》

奉俊昊首次拍英語片，除了老拍檔宋康昊參演外，還有「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、狄達絲雲頓（Tilda Swinton）。故事講述全球氣溫驟降。僅存的人類乘坐諾亞方舟般的列車，存在兩種截然不同的生活，前區的人奢華度日，後區的人被壓榨，還會受到前面人的威脅和無理要求。後區車廂乘客不堪戰俘收容所般的惡劣環境，決定起來反抗。

電影呈現了一場傷亡慘重的革命，推翻權力核心，結局只有亞裔少女和黑人男孩活下來；片中的階級鬥爭，在《上流寄生族》演變成另一個故事。

2017年《玉子》

奉俊昊拍《末世列車》期間，據悉因為剪接問題曾跟電影公司有過爭拗；他其後為影視串流平台Netflix拍攝《玉子》時承認，Netflix給予他絕對的創作自主及自由。《玉子》雖然有份參與康城影展競賽單元，但由於不在戲院發行，所以受到批評。

故事講述少女美子與名為玉子的大型動物相依為命，及後發現玉子原是跨國食品公司暗中培植研發的基因改造動物，公司並派人來綁架「玉子」回美國。美子得悉好友將成為人類的食物，只好赴美營救。

奉俊昊透過虛構的歷險故事，劍指大企業操弄媒體、掌控市場潮流的手段，讓觀眾從企業家、農民及保護動物人士等不同角度出發，發掘「真相」。