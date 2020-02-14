伙好兄弟拍劇度情人節 何廣沛唔敢打擾朱晨麗

何廣沛表示現在每日有6至8小時睡眠時間，有充足休息增強抵抗力。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】何廣沛昨日返電視城為新劇《食腦喪B》開工。新冠肺炎疫情持續，何廣沛表示公司因應疫情作相應安排，增加藝人休息時間，以增加抵抗力，「平時拍劇不夠時間休息，但現在每日平均有6至8小時睡眠時間，通告沒那麼緊密，外景也少了，雖然拍攝進度拉長，但健康最重要，有助藝人保持最佳狀態拍攝」。

今日是情人節，何廣沛笑言要跟張彥博、郭子豪兩名好兄弟拍劇。可有跟緋聞女友朱晨麗提早慶祝？他說已很久沒見，對方最近被很多事困擾，加上她的外婆離世，故盡量不打擾，「我有傳短訊問候，她現在心情OK」。會否買定情人節禮物，待對方回來送驚喜？何廣沛說沒有，最近沒出街。提議他送口罩最實際？他笑言：「嘩！這個很珍貴。我自己存貨不多，幸好同劇有江嘉敏幫我們上網搜購口罩、搓手液，她是劇組『買手』。」

迪拜拍旅遊節目默契十足

何廣沛與朱晨麗早前到迪拜拍旅遊節目《3日2夜》，朱晨麗獻出好多第一次，包括第一次與何廣沛拍旅遊節目、第一次去迪拜、第一次去沙漠、第一次玩刺激高空跳傘等，兩人默契十足。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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