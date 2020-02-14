《愛的迫降》煞科 傳玄彬孫藝珍瑞典團圓

孫藝珍（上）在下集預告片中淚流滿臉，令人擔心她跟玄彬（下）在《愛的迫降》未必大團圓結局。

【明報專訊】由「緋聞男女」玄彬與孫藝珍合演韓國有線頻道tvN新劇《愛的迫降》，本周六、日將會播出第15及16集結局。據悉此劇已於前日煞科，昨晚一眾演員出席首爾舉行的煞科宴。

從電視台日前公開第15集的預告片，玄彬追捕逃犯之際，竟被來自朝鮮的國家情報局人員包圍，而他是朝鮮人的身分亦因此曝光，孫藝珍目睹玄彬下屬被帶走，二人再次被分隔於朝鮮與韓國。究竟有情人會否終成眷屬？讓網民大呼緊張。

有網民猜測，根據《愛的迫降》編劇朴智恩的舊作如《來自星星的你》、《製作人們》等，男女主角最後都是大團圓結局，估計玄彬與孫藝珍亦不例外，有望在二人多年前擦身而過的瑞典重逢，藉此打破二人的地域限制。

李姃垠客串《再見媽媽》

緊接《愛的迫降》於本月22日首播、金泰希產後復出的tvN新劇《再見媽媽》，昨日宣布邀得《上流寄生族》飾演女管家的李姃垠客串演出。據報李姃垠曾與新劇導演柳濟元合作過《明天和你》及《我的冤鬼女友》，因此爽快答應客串。

《阿斯達2》秋天開鏡

提起tvN新劇，宋仲基、張東健及金智媛合演《阿斯達年代記》昨日落實開拍第2季，預計今年9至10月開鏡，目前正調整各演員的檔期，宋仲基等主角將會繼續演出，不過上季導演金元錫則不會執導，暫時仍未落實由誰接棒。