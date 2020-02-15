黃智雯趙希洛 走遍紐約買唔到口罩

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐全球，黃智雯與趙希洛毋懼疫情威脅，如期出席美國舉行的紐約時裝周，逗留約一星期，昨午返抵香港。好姊妹今次同行工作，出發前也有擔心，慶幸全程安全順利；兩人為免受傳染，加倍保護自己，她們坐飛機商務位的15小時，除了進食，全程都戴上口罩，亦經常洗手和消毒周圍，幸機上乘客也不多。

掃搓手液消毒用品

在紐約期間因工作關係，兩人不需要經常戴口罩，反而呼吸新鮮空氣，黃智雯透露此行無時間買衫掃貨，「平時一落機就會逛街，今次第一個任務就是去買搓手液和消毒用品，去過藥房和超市，又託當地華人幫手，但都撲不到口罩，當地都缺貨」。趙希洛掃了清潔劑回港送朋友，上機前最擔心行李超重。

昨日是情人節，黃智雯笑言不是刻意返港「交人」，解釋為陪趕返港開工的趙希洛，才一齊回程。紐約行程緊密，缺乏睡眠，加上兩地時差，黃智雯打算留家休息，改日才與男友補祝情人節，到4月才為新劇開工。提到羅仲謙和楊怡日前宣布造人成功，她已第一時間在社交平台送祝福，笑言難怪早前在公司遇見羅仲謙，已留意到他特別神采飛揚、心情愉快。黃智雯祝福他們生個肥肥白白的小朋友。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜